Brutális számok - Orbán Viktor: 50 ezer új álláshely jön létre, de van egy meglepetés is

Megosztás itt:

A magyar gazdaság motorja – az Alföld

Orbán Viktor miniszterelnök a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasúti vonalszakasz-fejlesztés átadó ünnepségén tartott beszédében elmondta, hogy a kormány beruházásösztönzési politikájának köszönhetően az Alföldön soha nem látott mértékű fejlődés veszi kezdetét. A cél, hogy a vidéki Magyarország gazdasági motorja ez a térség legyen, ezzel is biztosítva, hogy mindenki számára elérhető legyen a munkalehetőség.

Brutális számok: 50 000 munkahely - Épül az új Magyarország, az Alföld lesz a jövő motorja!

A miniszterelnök kiemelte a már zajló és a tervezett beruházásokat, amelyek a kormányfő szavai szerint a közvetlen és közvetett munkahelyekkel együtt mintegy ötvenezer új álláshelyet jelentenek az Alföldön. Ebbe a körbe tartozik a BYD több ezres gyára Szegeden, a BMW-gyár Debrecenben, a második nagy Mercedes-gyár Kecskeméten, és az Airbus-gyár Gyulán.

A legnagyobb bejelentés azonban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt heti közlése volt, miszerint a szingapúri Vulcan Shield Global 280 milliárd forintos beruházással hoz létre gyárat Békéscsabán. Ez a beruházás a kormány 49 milliárd forintos támogatásával 2500 új munkahelyet teremt.

A meglepetés, amire senki sem számított

A miniszterelnök a bejelentések mellett utalt arra is, hogy a most átadott vasúti vonalszakasz-fejlesztés is szerves része a gazdasági fejlesztési tervnek. Ez a beruházás nemcsak a munkahelyteremtéshez, hanem a gazdasági infrastruktúra kiépítéséhez is hozzájárul. A gyorsabb és hatékonyabb vasúti hálózat segíti a cégek logisztikai feladatait, ami további befektetőket vonzhat a térségbe. A kormány ezzel a lépéssel azt üzeni, hogy a magyar gazdaság készen áll a nemzetközi versenyre, és hosszú távon is képes a növekedésre.

Forrás: MTI

Fotó: Canva