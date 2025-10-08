Keresés

2025. 10. 08. Szerda
Gazdaság

BOMBAHÍR! Lázár János bejelentette: Autóipari ÓRIÁSGYÁR érkezhet Pécsre!

2025. október 08., szerda 05:54 | Világgazdaság

Lázár János építési és közlekedési miniszter bombabejelentést tett Siklóson: egy óriási autóipari cég építhet gyárat Pécs közelében! A tárgyalások titkosak, hiszen óriási a konkurenciaharc, de a beruházás érdekében 600 hektárnyi ipari parkot készítenek elő. A tárcavezető szerint az M6-os és M60-as autópálya feltétele a fejlesztésnek, amely tízezres nagyságrendű munkahelyet teremthet a vármegyében.

  • BOMBAHÍR! Lázár János bejelentette: Autóipari ÓRIÁSGYÁR érkezhet Pécsre!

Óriási harc a beruházásért: 600 hektárnyi ipari park készül Pécsre!

 

Lázár János építési és közlekedési miniszter megerősítette a régóta várt hírt: Pécs közelébe is érkezhet egy nagy autóipari beruházás! A tárcavezető szerint titkos tárgyalások folynak egy óriási autóipari vállalattal Pécs érdekében, de a konkurenciaharc is óriási.

A beruházás nagyságát jelzi, hogy 600 hektárnyi ipari parkot készítenek elő. A miniszter hangsúlyozta: az M6-os és az M60-as autópályák elengedhetetlen feltételei ennek a fejlesztésnek. A Baranya vármegye gazdaságát fellendítő fejlesztés Szeged és Debrecen példáját követve tízezres nagyságrendű új munkahelyet teremthet a térségben.

Bevált a kormányzati stratégia: a déli országrész is bekapcsolódik a sikerbe

 Lázár János beszélt az M6-os és a horvát A5-ös autópálya összekötéséről is, amely mély sebet gyógyított be és összekapcsolta a Dunát az Adriával. Ez az infrastruktúra is bizonyítja: kormányzati fejlesztések nélkül esély sem lenne ilyen kaliberű óriásberuházásra.

Magyar Levente miniszterhelyettes korábban már jelezte, hogy a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld is részesedni fog a sikerekből, elsősorban a kínai autóipari vállalatokkal folytatott tárgyalásoknak köszönhetően. A lényeg: a tervezett beruházás hangsúlyozottan nem akkumulátorgyártás lesz, hanem egy óriási, új autógyár!

Nézze meg most a videót, és tudja meg, mikor érkezhet a hivatalos bejelentés a pécsi óriásgyárról! KATTINTSON a LÁZÁRINFÓRA!

 

Kapcsolódó tartalmak

