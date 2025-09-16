Bóka János: Az Európai Bizottság elnöke hadigazdálkodást készít elő

Megosztás itt:

A tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozását megelőzően a miniszter közölte, Ursula von der Leyennek az unió helyzetét értékelő múltheti beszédéből az látszik, hogy az Európai Bizottság elnöke hadigazdálkodást készít elő. Von der Leyen háborús beszédet mondott, aminek a lényege az, hogy az Európai Uniót még jobban bele kellene vinni az orosz-ukrán fegyveres konfliktusba, valamint, hogy az európai adófizetők hozzájárulásainak még nagyobb hányadát kellene valamilyen módon Ukrajnába csatornázni. Ami a beszédből nem derült ki, az az, hogy az Európai Uniót feszítő belső problémák, a versenyképesség hiánya, a magas energiaárak, illetve a lakhatási nehézségek tekintetében az európai intézmények valójában mit akarnak tenni - hívta fel a figyelmet.

Magyarország, ellentétben az Európai Bizottság elnökével, úgy látja, hogy a magas energiaárakat nem az orosz kőolaj és földgázvásárlás okozza, hanem az elhibázott uniós politikák, az elhibázott uniós szankciós politika, az elhibázott uniós kereskedelmi politika, az elhibázott uniós iparpolitika és zöld átmenet.

"Mindaddig, amíg ezeken a területeken nem lesz fordulat, addig az energiaárak sem fognak csökkenni"- fogalmazott.

Az uniós bizottság elnökének a lakhatási támogatásokkal kapcsolatos bejelentésével kapcsolatban Bóka János jelezte: Magyarország másfél évtizede számos sikeres és hatékony programot indított, különösen a fiatalok lakáshoz jutásának elősegítésére. Ezek a programok azt célozzák, hogy a fiataloknak ne lakásbérleményük, hanem önálló ingatlanjuk legyen - magyarázta.

"Mi azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy ezeket a magyar kezdeményezéseket támogassa, vagy ha nem is támogatja, legalább ne akadályozza, mint ahogyan eddig az EU szemeszter folyamán ez történt" - jelentette ki.

Ukrajna uniós integrációjával kapcsolatban feltett újságírói kérdésre válaszolva Bóka János azt mondta: a tagállamok megkerülése a csatlakozási folyamatban sem jogilag, sem politikailag nem lehetséges. Ez ellene menne az uniós szerződéseknek - mondta. Noha a tagállamok saját kezdeményezésre folytathatnak megbeszélést nem uniós országokkal, ebben a vonatkozásban annak jogi szempontból nincs jelentősége - tette hozzá nyilatkozatában európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Forrás: MTI

Fotó: MTI