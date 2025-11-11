Keresés

Gazdaság

Bóka János: A védőpajzs lényege, hogy Magyarország mögött ott áll az Egyesült Államok

2025. november 11., kedd 06:42 | Világgazdaság
védőpajzs Bóka János amerikai-magyar gazdasági kapcsolatok

Bóka János szerint az amerikai pénzügyi védőpajzs üzenete eljutott oda, ahova kellett, ezt mutatja a forint árfolyamának erősödése.

  • Bóka János: A védőpajzs lényege, hogy Magyarország mögött ott áll az Egyesült Államok

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Az európai ügyek minisztere a Hír TV Monitor című műsorában közölte: az amerikai pénzügyi védőpajzsra nem azért van szükség, mert Magyarországnak, a magyar gazdaságnak vagy a költségvetésnek bármilyen külső segítségre lenne szüksége.

Az európai intézmények és a nemzetközi pénzügyi szereplők a választás időpontjához közeledve valószínűleg növelni fogják a politikai és pénzügyi nyomásgyakorló eszközök használatát.

 Ezt történt négy évvel ezelőtt, és ez a várakozásunk jövőre is. Ezek a nyomásgyakorló eszközök a forint és Magyarország stabilitását célozzák, vagy olyan jelzéseket küldenek a pénzügyi befektetőknek, hogy Magyarországon valami gond van, a jelenlegi kormánnyal szemben fenntartások vannak - közölte.

A védőpajzs nagyon komoly eszköz annak biztosítására, hogy ezeknek a politikai és gazdasági támadásoknak semmilyen értelme nincsen, mert Magyarország mögött ott áll az Egyesült Államok, a magyar kormány élvezi az elnöki adminisztráció teljes körű bizalmát, és ezért minden spekulatív célú támadás akár a forinttal, akár a költségvetéssel, akár a gazdasággal szemben értelmetlen és hiábavaló - mondta a miniszter.

Ez ennek a megállapodásnak a legfontosabb jelzése, és működött is: ha megnézzük a forintárfolyamot, példátlan erősödést tapasztaltunk mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az üzenet eljutott oda, ahova el kellett jutnia. Ez ennek a védőpajzsnak a legfontosabb hozadéka - közölte Bóka János.

Fotó: MTI

