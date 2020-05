Bodó Sándor: már több mint 500 cég kérvényezte a munkahelyvédelmi bértámogatást

Fokozatosan, szigorú menetrend mellett, a koronavírus-fertőzés területi különbségeire tekintettel újraindítható az élet Magyarországon - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Májusban fennmarad a tantermen kívüli, digitális oktatás, a júniusi helyzetről később döntenek - mondta Gulyás Gergely. Közigazgatási egyszerűsítésekről döntött a kormány: az engedély alapján gyakorolható tevékenységek - egyes kivételekkel - mostantól bejelentés után végezhetőek lesznek - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Május 4-től feloldja a kormány a magánegészségügyre vonatkozó korlátozásokat - közölte Gulyás Gergely. Nagy horderejű lépés a kereskedelemnek az üzletek időkorlátozás nélküli nyitva tartásának lehetősége - mondta az Országon Kereskedelmi Szövetség főtitkára. A koronavírus-járvány még nem zajlott le, egyelőre nem lehet fellélegezni - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos. Az új szabályokkal megkezdődik a járvány elleni védekezés második szakasza, amelyben szigorú szabályok és menetrend szerint indítják újra az életet - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központ munkatársa. A nagyobb, 200-nál több embert ellátó idősotthonokban is lesznek kórházparancsnokok - közölte a koronavírus-járvány miatt kinevezett országos kórházfőparancsnok. A járvány első hullámát megúsztuk, de a fegyelmen nem szabad lazítani - mondta Zacher Gábor toxikológus a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az Unilever Magyarország Kft. 15 milliárd forintos ráfordítással bővíti a háztartás-vegyipari termékeket gyártó nyírbátori üzemet - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. 57 millió dolláros megállapodást írt alá Magyarország Mongóliával, amelynek értelmében egy magyar vállalat állatvakcina-előállító gyárat és labort épít majd a közép-ázsiai országban - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A koronavírus-járvány gazdasági hatásait adóintézkedésekkel mérséklő törvényjavaslat szinte minden gazdasági szereplőt érint - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Már több száz cég nyújtott be igénylést munkahelyvédelmi bértámogatásra – mondta Schanda Tamás, az ITM stratégiai államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A gazdaság újbóli megerősítése és a munkahelyek megőrzése érdekében minden eddiginél fontosabb a magyar termékek támogatása és vásárlása - jelentette ki Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2019/2020-as tanév május-júniusi érettségi időszaka - közölte az Oktatási Hivatal. Megkezdődött az érettségizőknek és felügyelő tanáraiknak biztosított maszkok és védőeszközök kiszállítása - jelentette be Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Járványveszély idején különösen fontos a magyar-szerb együttműködés, hiszen a kapcsolatok erősítése mindkét félnek kedvez - jelentette ki Szijjártó Péter Budapesten, miután hivatalában fogadta Siniaą Mali szerb pénzügyminisztert. Donald Tusknak, az Európai Néppárt elnökének bocsánatkérését várja Magyarország, miután az Európai Bizottság az uniós szabályokkal összhangban állónak találta a magyar pandémiás intézkedéseket - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Brüsszel hivatalosan is megerősítette, hogy a magyar koronavírus-törvény semmilyen szempontból nem sérti az uniós jogot - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Lemondásra szólította fel Klaus Iohannist az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a román elnök nyilatkozata miatt. Az EMNT szerint: "Az államfő uszító, gyűlöletkeltő beszéde a román büntető törvénykönyv paragrafusaiba ütközik, etnikai feszültséget szít, és mint ilyen, mélységesen kisebbség-, illetve demokrácia- és Európa-ellenes". Csehországban eddig 227 halálos áldozatot követelt a koronavírus-járvány. A korornavírus-járvány miatt elrendelt németországi korlátozások lazításáról állapodtak meg a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozásán. Háromszázezernél is többen veszítették el az állásukat áprilisban Németországban a koronavírus-járvány miatt, és a munkaadók több mint tízmillió embert jelentettek be rövidített munkaidőre a szövetségi munkaügyi ügynökség adatai szerint. Franciaországban 24 376-ra emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Spanyolországban a regisztrált fertőzöttek száma meghaladta a 213 ezret, a betegség következtében eddig 24 543 ember vesztette életét. Olaszországban az elmúlt 24 órában 285-tel emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, és megközelítette a 28 ezret. Belgiumban több mint 48 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, a járványnak eddig csaknem 7600 halálos áldozata van. Hollandiában megközelíti a 40 ezret az igazolt fertőzöttek száma, mintegy 4800-an haltak meg a SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben. Nagy-Britanniában meghaladta a 171 ezret a fertőzöttek száma, a járvány következtében 26 711-en vesztették életüket. Nagy-Britannia túljutott az új típusú koronavírus okozta járvány tetőzésén - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma több mint 106 ezerre nőtt. Törökországban átlépte a 120 ezret a fertőzöttek száma, 3174-en vesztették életüket a járvány következtében. Az izraeli főügyész szerint nincs jogi akadálya annak, hogy a korrupciós ügyekben vádlott Benjámin Netanjahu ügyvivő miniszterelnök ismét kormányt alakítson. Covid-19 betegséggel fertőződött meg Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök. Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje megkezdte az alelnök-jelöltek kiválasztását, miközben továbbra sem szólt az ellene felhozott szexuális zaklatási vádról. Donald Trump amerikai elnök bejelentette: lehet, hogy kormányzati munkát kínál volt nemzetbiztonsági tanácsadójának, Michael Flynnnek, még akkor is, ha elítélik a visszavonult altábornagyot hamis vallomásért. A 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművek péntektől csak a Hegyeshalom-Nickelsdorf autópálya határátlépési pontot használhatják Győr-Moson-Sopron megyében Ausztria felé - közölte a rendőrség. A május elsejei hosszú hétvégére ismét több település, illetve településrész lezárását rendelték el a fővárosban és a környékén a koronavírus-járvány miatt. A koronavírus-járvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet miatt, a folyamatos áruellátás érdekében a nehéz tehergépkocsik hétvégi korlátozás nélkül közlekedhetnek a hazai utakon. A koronavírus-betegségből felgyógyult élsportolók ajánlották fel a vérplazmájukat a fertőzöttek kezeléséhez. Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint eldöntött tényként kell kezelni, hogy ha lesz is az idén Forma-1-es Magyar Nagydíj, azt csak zárt kapuk mögött lehet majd megrendezni. Augusztus helyett a jövő évben rendezik a budapesti vizes Európa-bajnokságot - közölte Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. A játékosként olimpiai és világbajnok Varga Dániel lesz az OSC Újbuda férfi vízilabdacsapatának új vezetőedzője.