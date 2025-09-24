BMW, CATL és most a BYD újabb gyára? - Magyarország az akkumulátorgyártás fellegvára lesz

Megosztás itt:

Stratégiai fordulat Szegeden, érkezhet az akkugyár?

A világelső elektromosautó-gyártó, a BYD, meglepő bejelentést tett, ami alapjaiban változtathatja meg az európai autóipar jövőjét. A vállalat hivatalos forrásai megerősítették, hogy elsősorban a szegedi gyár mielőbbi megnyitására fókuszálnak, de a háttérben már egy ennél is nagyobb terv körvonalazódik: egy saját európai akkumulátorgyár felépítése. Ez a döntés nem a véletlen műve, hanem a kőkemény üzleti logika és az uniós vámháború következménye.

A vámháború új helyzetet teremt

A BYD európai vezetői rájöttek, hogy az uniós vámszabályozások miatt egyszerűen nem éri meg Kínából Európába szállítani az elektromosautók gyártásához szükséges akkumulátorokat. A költségek felét kitevő akkumulátorok importja a 27%-os büntetővámok miatt gazdaságtalanná vált. Ezért a BYD Európáért felelős különleges tanácsadója, Alfredo Altavilla megpedzette, hogy a vállalatnak akkugyártást kell hoznia a kontinensre, amire gyakorlatilag valamennyi európai ország pályázhat.

A BYD-nak ez a lépés azért is logikus, mert a vállalat a világ akkugyártó piacának második legnagyobb szereplője, 17,8%-os részesedéssel, közvetlenül a Debrecenben építkező CATL mögött. A két európai óriásgyár (Szeged és Isztambul) belépése révén a BYD európai kínálata darabszám és modell tekintetében is dinamikusan növekedni fog, ami indokolja a helyi akkumulátorgyártást.

Magyarország, mint a verseny győztese

A harmadik BYD-beruházás helyszínének kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venniük, köztük az energiaköltséget is, amely alapvetően határozza meg egy ilyen nagyívű beruházás sikerességét. A döntésnél figyelembe veszik a helyi hatóságok együttműködési hajlandóságát is. Bár a BYD-nak nincsenek "liblingjei", a korábbi beruházások (mint a szegedi gyár) esetében a magyar kormány rugalmassága és az ország kedvező gazdasági környezete kulcsfontosságú volt.

A BYD most egy olyan helyzetben van, ahol a döntésük egyértelműen meghatározza a jövőjüket Európában. A korábban elszalasztott lehetőségek (mint például a csődbe ment Northvolt megvásárlása) arra kényszerítik őket, hogy a saját, új gyár felépítése mellett döntsenek. Magyarország, amely már otthont ad a CATL gyárának, és ahol most a BMW is elkezdi a termelést, egyértelműen esélyes a következő gigaberuházásra is.

