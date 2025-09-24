Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 24. Szerda Gellért, Mercédesz napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

BMW, CATL és most a BYD újabb gyára? - Magyarország az akkumulátorgyártás fellegvára lesz

2025. szeptember 24., szerda 18:30 | Világgazdaság

A világelső autógyártó, a BYD most először árulta el, milyen titkos tervet szövöget Európára. A vállalat szerint a debreceni CATL után egy újabb akkugyár épülhet, ami minden eddigi beruházásnak a felett állna. Kiderült, mi a legfontosabb szempont a döntésnél.

  • BMW, CATL és most a BYD újabb gyára? - Magyarország az akkumulátorgyártás fellegvára lesz

Stratégiai fordulat Szegeden, érkezhet az akkugyár?

A világelső elektromosautó-gyártó, a BYD, meglepő bejelentést tett, ami alapjaiban változtathatja meg az európai autóipar jövőjét. A vállalat hivatalos forrásai megerősítették, hogy elsősorban a szegedi gyár mielőbbi megnyitására fókuszálnak, de a háttérben már egy ennél is nagyobb terv körvonalazódik: egy saját európai akkumulátorgyár felépítése. Ez a döntés nem a véletlen műve, hanem a kőkemény üzleti logika és az uniós vámháború következménye.

A vámháború új helyzetet teremt

A BYD európai vezetői rájöttek, hogy az uniós vámszabályozások miatt egyszerűen nem éri meg Kínából Európába szállítani az elektromosautók gyártásához szükséges akkumulátorokat. A költségek felét kitevő akkumulátorok importja a 27%-os büntetővámok miatt gazdaságtalanná vált. Ezért a BYD Európáért felelős különleges tanácsadója, Alfredo Altavilla megpedzette, hogy a vállalatnak akkugyártást kell hoznia a kontinensre, amire gyakorlatilag valamennyi európai ország pályázhat.

A BYD-nak ez a lépés azért is logikus, mert a vállalat a világ akkugyártó piacának második legnagyobb szereplője, 17,8%-os részesedéssel, közvetlenül a Debrecenben építkező CATL mögött. A két európai óriásgyár (Szeged és Isztambul) belépése révén a BYD európai kínálata darabszám és modell tekintetében is dinamikusan növekedni fog, ami indokolja a helyi akkumulátorgyártást.

Magyarország, mint a verseny győztese

A harmadik BYD-beruházás helyszínének kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venniük, köztük az energiaköltséget is, amely alapvetően határozza meg egy ilyen nagyívű beruházás sikerességét. A döntésnél figyelembe veszik a helyi hatóságok együttműködési hajlandóságát is. Bár a BYD-nak nincsenek "liblingjei", a korábbi beruházások (mint a szegedi gyár) esetében a magyar kormány rugalmassága és az ország kedvező gazdasági környezete kulcsfontosságú volt.

A BYD most egy olyan helyzetben van, ahol a döntésük egyértelműen meghatározza a jövőjüket Európában. A korábban elszalasztott lehetőségek (mint például a csődbe ment Northvolt megvásárlása) arra kényszerítik őket, hogy a saját, új gyár felépítése mellett döntsenek. Magyarország, amely már otthont ad a CATL gyárának, és ahol most a BMW is elkezdi a termelést, egyértelműen esélyes a következő gigaberuházásra is.

Teljes cikk a VILÁGGAZDASÁG oldalán olvasható.

Fotó: Wikipédia

További híreink

Pánik az iskolákban: fertőzés döntötte le a diákokat

Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

Jákob Zoli helyett Bebe oldalán találta meg a boldogságot A Nagy Ő sztárja

Lionel Messi üzent, ezt Yamal nem teszi zsebre az Aranylabda-gála után

A Mars belép a Skorpió jegyébe: 4 csillagjegynek hatalmas teremtő erőt hoz

Zelenszkij megdöbbentő kijelentést tett, ez mindent megváltoztathat

Durva vád Magyarországgal szemben: vérbosszút emleget az antifa politikus + videó

Újabb nagyon rossz hírt kapott, nagy bajban a Barcelona

Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított

További híreink

Váratlan fordulat a magyar-szerb barátságban - Ez az, amire Brüsszel nem számított

Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó
2
Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó
3
Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó
4
Itt az újabb vérlázító ügy – megint botrány tört ki Ursula von der Leyen körül
5
„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal + videó
6
Diáklányt fogdosott a buszon egy férfi a fővárosban, de nem úszta meg a zaklató
7
Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett
8
Durva vád Magyarországgal szemben: vérbosszút emleget az antifa politikus + videó
9
Trump szerint van rá esély, hogy Ukrajna mindent visszafoglaljon
10
Zavarta Hadházy tüntetőit a templom harangozása – verbális támadással adtak hangot nemtetszésüknek + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!