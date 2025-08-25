Blokkolhatják az MVM romániai felvásárlásait

Megosztás itt:

Mi történik? Az új román kormány politikai okokból ellenzi, hogy a magyar óriáscég, az MVM megvegye az E.ON Energie Romaniát, az ország egyik legnagyobb gáz- és áramszolgáltatóját, amelynek 3,4 millió ügyfele van – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szintén eladósorba került az E.ON Asist Complet, amely energiaszolgáltatásokat nyújt, illetve karbantartást végez. A németeknek az egyikben 68, a másikban 98 százalékos részesedésük van.

Mi lehet az ok? A cikk szerint a kifogás az, hogy Magyarország, illetve az MVM túlságosan is szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal. Pedig a magyar gigacég a hírek szerint 200 millió eurót ajánlott, messze többet, mint román vetélytársa.

Mit érdemes tudni még? Az, hogy a magyar kormány túl szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával, akkor is felmerült az elutasítás okaként, amikor tavaly Spanyolország lesöpörte az asztalról a Ganz Mávag vezette konzorcium kezdeményezését, hogy megvennék a Talgo vasúti járműgyárat.

Forrás: Forbes

Fotó: alternativenergia.hu