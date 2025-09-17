Bidló Gábor: Brutális nyár - 43 milliárd eurós kárt okozott a szélsőséges időjárás Európában + videó
2025. szeptember 17., szerda 06:27
Az elmúlt nyár pusztító hatásai Európa-szerte érezhetőek. A rekordhőmérsékletek, az aszály és az árvizek legalább 43 milliárd eurós gazdasági veszteséget okoztak, és a kárösszeg a következő években tovább növekedhet.
Magyarország álláspontja változatlan: nem támogatja az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur országok közötti kereskedelmi megállapodást. A tervezet ugyanis súlyos fenyegetést jelenthet az európai, köztük a magyar gazdák megélhetésére és az élelmiszer-biztonságra, miközben olcsóbb, gyengébb minőségű termékek árasztanák el a piacot.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keményen reagált a finn és a lett elnök kijelentésére, miszerint Magyarországnak és Szlovákiának azonnal le kellene válnia az orosz energiahordozókról. A miniszter hangsúlyozta, a kormány nem fogja feláldozni az ország energiabiztonságát.
Brutális magyar vétóval élt a Nemzetgazdasági Minisztérium, miután a külföldi befektető felvásárolta volna az egyik legnagyobb magyar tejfeldolgozó céget, az Alföldi Tej Kft.-t. A kormány azonnali tiltása megakadályozta, hogy a görög tulajdonú Olympos tejipari vállalatcsoport szerezze meg a magyar cég 100 százalékos üzletrészét, ami komoly vihart kavart az élelmiszeriparban.