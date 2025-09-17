Keresés

2025. 09. 17. Szerda
Gazdaság

Bidló Gábor: Brutális nyár - 43 milliárd eurós kárt okozott a szélsőséges időjárás Európában + videó

2025. szeptember 17., szerda 06:27 | Hír TV

Az elmúlt nyár pusztító hatásai Európa-szerte érezhetőek. A rekordhőmérsékletek, az aszály és az árvizek legalább 43 milliárd eurós gazdasági veszteséget okoztak, és a kárösszeg a következő években tovább növekedhet.

  • Bidló Gábor: Brutális nyár - 43 milliárd eurós kárt okozott a szélsőséges időjárás Európában + videó

Híres vendég érkezett Borbás Marcsi csodakertjébe – videó

A holland uralkodó megkongatta a vészharangot

Tragikus hír érkezett: elhunyt a Nemzet Művésze

Újabb titkos találkozót tartott az ellenzék

11 egyszerű almás süti, ami gyorsan elkészül és feldobja a napodat

Szoboszlai eladásáról beszélt Slot, aki Kerkez riválisával kapcsolatban lehűtötte a kedélyeket

Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”

Szerdai sportműsor: Liverpool–Atlético Madrid,  Bayern München–Chelsea a BL-ben

Beazonosították a Ruszin-Szendi Romolusznál egy Tisza-rendezvényen tartott fegyvert + videó

Beazonosították a Ruszin-Szendi Romolusznál egy Tisza-rendezvényen tartott fegyvert + videó

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Magyar Péter tudott róla, hogy pisztollyal mászkál Ruszin-Szendi Romulusz – itt a beismerés + videó

