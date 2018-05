Betilthatják a szívószálat

Tiltás

Az egyszerhasználatos műanyagtermékek betiltását kezdeményezi az Európai Bizottság. Többek között az eldobható élelmiszercsomagolást, szívószálakat, műanyag evőeszközöket, keverőpálcikákat tiltanák be 2025-től. A javaslatot a 28 tagállamnak és az Európai Parlamentnek is meg kell szavaznia. A Bizottság becslése szerint így évente 3 és fél millió tonnával lehetne csökkenteni a károsanyag-kibocsátást. A műanyag hulladék ráadásul az óceánok élővilágát is pusztítja, ezért az intézkedés a víztisztasághoz is hozzájárulna.

Üzemanyag

A kormány hibája a gyenge forint és a drága üzemanyag - emlékeztették a Fideszt korábbi álláspontjára a szocialisták. Az MSZP-s Burány Sándor azt mondta, hogy Orbán Viktorék ellenzékiként még a baloldali kabinetet hibáztatták a magas árakért. 2010 előtt a Fidesz még 250 forintos felső határt szabott volna az üzemanyagáraknak, a 274 forintos euróárfolyam miatt pedig az akkori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc távozását követelte Orbán Viktor. Most 320 forint egy euró, egy liter benzin 400 forint - Burány Sándor szerint a brutális drágulást az uniós források lenyúlása miatt nem érzi meg a fideszes elit.

Duna-híd

Az öntödei múzeumban nyílt kiállítás az újonnan épülő dél-budapesti Duna-hídról. A kiállításon azokat a pályázatokat lehet szeptemberig megnézni, amik a nemzetközi pályázatra érkeztek. Fürjes Balázs Budapestért felelős államtitkár szerint a Dél-Budát és Csepelt összekötő új híd szerinte napi 55 ezer autóval fogja tehermentesíteni a belvárosi hidakat. A pályázatot végül egy nemzetközi konzorcium nyerte meg egy 2x3 sávos híddal, amin villamos is közlekedhet.

Nemzetközi volt a zsűri, három nemzetközi professzor vett részt a magyar szakemberek mellett. Nemzetközi volt a résztvevők mezőnye is. 17 pályázat érkezett ebből 12 a világ legkülönbözőbb tájairól a híd tervezési világ krémje. A híd tervezés világsztárjai vettek részt - mondta el Fürjes.

Főtaxi

Megveszi a Főtaxi a Budapest-taxit. A tranzakció lezárulása után a fuvarozó cég kétezer autóval tudja kiszolgálni az utasait. A márkanév azonban marad, de ezentúl közös rendszereket használnak majd.

BUX

Gyengült a BUX. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 1 százalékos csökkenéssel, 35 374 ponton zárt hétfőn.

Deviza

Vegyesen teljesített a forint a főbb devizákkal szemben. Az eurót 318 forint felett jegyezték. A svájci frankot 275, az amerikai dollárt 274 forintért adták tőzsdezáráskor a bankközi kereskedelemben.