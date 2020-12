Beszállítói programmal támogatják az élelmiszeripari vállalkozásokat

1893 újabb beteg, ezzel 285 763 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7237 főre emelkedett. A gyógyultak száma 115, az aktív fertőzöttek száma pedig 195 411 fő. Az alaptörvényben rögzítette az Országgyűlés, hogy az anya nő, az apa férfi. Meghatározták a képviselők a közpénz fogalmát és újraszabályozták a különleges jogrend alkotmányban rögzített szabályait is. A törvényhozás 134 igen, 45 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el az alaptörvény kilencedik módosítását a kormány kezdeményezésére. A választási törvények kormány által kezdeményezett, minősített többséget módosítását 134 igen szavazattal, 60 nem ellenében fogadta el a Ház. Ennek alapján az eddigi 27 helyett 71 egyéni jelöltre lesz szükség - legalább 14 megyében és a fővárosban - országos lista állításához már a következő parlamenti választáson. A Demokratikus Koalíció nem vett részt az Alaptörvény módosításának mai szavazásán. Magyarország védi a házasság intézményét és a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját - közölte Varga Judit igazságügyminiszter a Facebook-oldalán, miután a parlament elfogadta az alaptörvény kilencedik módosítását. A haza, a családok és a gyermekek védelmének, illetve a „kamupártokkal” szembeni fellépés lehetőségének megerősítéseként értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a parlamenti szavazások - köztük az alaptörvény módosításának - végeredményét. Magyarország közelebb került a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglalt célkitűzések eléréséhez, miután az Országgyűlés elfogadta az Innovációs és Technológiai Minisztérium törvénymódosítási javaslatát - közölte az ITM. Sikerült megvédeni a magyarok pénzét, de ehhez az kellett, hogy Magyarország és Lengyelország elmenjen a falig - mondta az igazságügyi miniszter. Varga Judit hangsúlyozta: néhány ágazat tekintetében a júliusi tervezethez képest magasabb összeget sikerült kiharcolni. Az Európai Unióval kötött megállapodás során hazánk meg tudta őrizni az európai alkotmányt és a szerződések hitelét is. Nem lehet a jogállamot jogállamiságot sértő eszközökkel megvédeni - mondta az EU Magyarországgal szembeni lépéseire utalva Varga Judit igazságügyi miniszter a Századvég Alapítvány online konferenciáján. Az eredmények kedvező tendenciát mutatnak, de továbbra is fontos a járványügyi szabályok betartása - mondta a nemzeti népegészségügyi központ osztályvezetője. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt hétfőn 298 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője. A legtöbb településen továbbra is stagnál, illetve enyhén csökken a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben - mondta az operatív törzs nevében megszólaló Galgóczi Ágnes. A Magyar Orvosi Kamara adatai szerint 34 egészségügyi dolgozó vesztette életét koronavírus-fertőzésben. Az elhunytak között vannak ápolók, háziorvosok, nőgyógyászok, főorvosok, mentősök és egy kutatóorvos is. – írja az index.hu Fájdalmas döntéseket kell meghozniuk karácsonykor a családoknak - mondta Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályvezetője. Szlávik János szerint idén mindenkinek azt az áldozatot kell hoznia, hogy szűk körben ünnepel. Kamuvideós Korózs-díjjal jutalmazta Szabó Tímea politikai munkáját a KDNP frakciószóvivője - ezt egy fotón tette közzé Nacsa Lőrinc, aki azt írta: a baloldal folyamatos álhír- és hazugságterjesztésének a mélypontja Korózs Lajos kamuvideója volt. A kormány gazdasági döntéseit kritizálta az ellenzék napirend előtt a Parlamentben. Az LMP képviselője felelőtlennek nevezte a kormányzást, míg a DK politikusa szerint az ország teljesítménye messze elmarad a tervezettől. Varju László szerint a kormány semmit nem tesz a járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására. Dömötör Csaba hangsúlyozta: a kabinet számára a legfontosabb az emberéletek és a munkahelyek védelme, a költségvetés számai pedig ezt alá is támasztja. Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Fővárosi Fidesz a botrányos BKV-közbeszerzés kivizsgálására - közölte a nagyobbik kormánypárt budapesti frakciója. Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,60 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa és a kamatfolyosó sem változott. A monetáris politikai feltételek változatlanul hagyásával a jegybank megerősítette eddigi politikájának pilléreit - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. 35 milliárd forint értékű beszállító fejlesztési program indul az élelmiszeripari vállalkozások számára - jelentette be a gazdaságstratégiáért és biztonságért felelős államtitkár. 9 milliárd forintnyi egészségipari beruházásról írtak alá megállapodást öt magyar vállalkozással az Egészségipari támogatási programban - jelent meg a pénzügyminiszter Facebookra feltöltött videója alatti bejegyzésben. A beruházások most aranyat érnek - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter a Bock Hungária Kft. stratégiai partnerségi szerződésének aláírásán Nemesvámoson. A német cég száz munkahelyet teremt a Veszprém megyei településen. Új üzemcsarnokot épít Zsámbékon a Medicontur Kft., a 622 millió forintos beruházáshoz 248 millió forintos állami támogatást kapa cég, amely így 300 magyarországi dolgozója munkahelyét tudja megvédeni - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Tőkés László a román-magyar megbékélés szükségességére hívta fel a figyelmet az 1989-es forradalom 31. évfordulója alkalmából tartott temesvári rendezvény megnyitóján. Meghaladta a 73 milliót az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma világszerte. Már több mint 1 millió 600 ezren vesztették életüket, és 51 millióan gyógyultak meg. December 23-án adja ki az Európai Unió gyógyszer-felügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökség az új típusú koronavírus elleni oltás forgalmazási engedélyét - jelentette a Bild és a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A Szerbiába belépni kívánó külföldiek 48 óránál nem régebbi negatív koronavírusteszttel kelhetnek át a határon, a szerb állampolgárok viszont teszt nélkül is, tíznapos karantén vár rájuk - ami vasárnaptól lesz érvényes a már hatályos intézkedések mellett. Horvátországban nőtt, Szlovéniában csökkent a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelésre szoruló és az intenzív osztályon kezelt betegek száma - derült ki a válságstábok közleményéből. Ukrajnában az előző napi jelentős csökkenés után keddre ismét mintegy kétezerrel csaknem 8,5 ezerre emelkedett az egy nap alatt feljegyzett új fertőzöttek száma, viszont több mint kétszer annyian gyógyultak meg, mint ahányan megbetegedtek. Angela Merkel kancellár és a tartományi vezetők tanácsa által hozott döntés értelmében szerdától teljes zárlatot vezetnek be január 10-ig. Csak a létszükségleti cikkeket árusító boltok tarthatnak nyitva, és bezárnak a szolgáltatók. Olaszország ellentétes irányban halad, ott már az óvatos lazítás van napirenden. A gazdaság részleges újranyitását a pusztító gazdasági válság teszi szükségessé. Az elszegényedés tömeges méreteket öltött az országban. Londonban és körzetében szerdától vezetnek be újabb zárlatot. Bár az országban már megkezdődött az idősek és egyészségügyi dolgozók oltása, azonban önmagában ez kevés lenne a járvány visszaszorításához. A mai naptól lényegesen rövidebb időt kell karanténban tölteniük azoknak a külföldről Angliába érkező utasoknak, akik érkezésük után koronavírus-szűrésnek vetik alá magukat és negatív leletről kapnak értesítést. Észtországban a kormány elfogadta a koronavírus elleni oltási tervet, amelynek keretében első körben az egészségügyi dolgozók, illetve a beteggondozó intézetek lakói és munkatársai kapnak majd a vakcinából. Jelentősen megugrott az új koronavírus fertőzöttek száma Izraelben, hétfőn két hónap után ismét meghaladta a kétezret - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. A japánok többsége úgy véli, hogy a koronavírus-járvány miatt le kellene mondani a jövő évre halasztott tokiói olimpiát és paralimpiát - derül ki egy friss közvélemény-kutatásból. Állami terrorizmussal vádolta meg Vlagyimir Putyin orosz elnököt Alekszej Navalnij ellenzéki politikus. Táviratban gratulált Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe Bidennek az amerikai elnökválasztáson elért győzelemhez - közölte kedden a Kreml sajtószolgálata. Távozik posztjáról William Barr amerikai igazságügyi miniszter - jelentette be helyi idő szerint hétfőn Donald Trump amerikai elnök. Amerika lelkéért vívott küzdelemben a demokrácia kerekedett felül - mondta Joe Biden demokrata párti elnökjelölt helyi idő szerint hétfőn, pár órával az után, hogy az elektori kollégium megerősítette győzelmét a novemberi elnökválasztáson. Egyre nagyobb a feszültség a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken a migránsok és a helyi lakosok között. Az idén november végéig már legalább 17 ezer migráns érkezett a szigetekre. Leégett egy idősotthonként működtetett panzió Baskírföldön, a balesetben 11 ember életét vesztette - közölte kedden az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának helyi kirendeltsége. Másfél hét alatt harmadszor támadták meg kalózok ugyanazt a máltai tankhajót a Guineai-öbölben – jelentette a tengeri hajózás biztonságával foglalkozó Dryad Global portál. Pokolgépes merényletben meghalt keddre virradóra Kabul tartomány kormányzóhelyettese, biztonsági források szerint a robbanószerkezetet Mahbúbullah Mohebi autójában rejtették el. A Boko Haram iszlamista szervezet vezére, Abubakar Shekau közölte, hogy emberei raboltak el több mint háromszáz diákot szombatra virradóra egy észak-nigériai iskolából. Halálra ítélték Japánban a „twitteres sorozatgyilkos” néven elhíresült Siraisi Takahirót, aki kilenc fiatalt ölt meg 2017-ben, mind olyanokat, akik öngyilkossággal foglalkozó gondolataikat kiírták a Twitterre. Szalagkorlátnak csapódott és kigyulladt egy kisbusz. Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt az M85-ös számú autóút 6+790. kilométerszelvényében, Rábapatona térségében. Összeütközött két személyautó a 37-es főúton Szerencs közelében, a balesetben hatan megsérültek, egy ember meghalt - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság kedd reggel a rendőrség honlapján. Az informatikai rendszerrel kapcsolatos technikai okok miatt megnövekedett a várakozási idő a teherforgalomban a letenyei magyar-horvát közúti határátkelőn - közölte a rendőrség honlapján kedden a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. Tragikus hirtelenséggel, 48 évesen hunyt el Szabó Zoltán, a Topolyai Sport Club vezetőedzője - írja a delhir.info oldala. Korpási Bálint saját magát is meglepte azzal, hogy a kötöttfogásúak 72 kilogrammos súlycsoportjában aranyérmes lett a birkózók belgrádi világkupaversenyén. NFL: Cleveland Browns-Baltimore Ravens 42:47