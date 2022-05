Megosztás itt:

Azt is szorgalmazzák, hogy a Sber Bankot is zárják ki a SWIFT nemzetközi bankközi tranzakciós hálózatból úgy, ahogy korábban már több orosz pénzintézettel is tették. Az Európai Bizottság várhatóan kedden mutatja be azokat a javaslatokat, amelyeket a hatodik, Oroszország elleni szankciós csomagba kívánnak tenni, Oroszország ukrajnai háborúja miatt.