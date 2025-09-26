Beindultak a kemencék Magyarország egyetlen cukorgyárában + videó

Megosztás itt:

Sógorka Péter, gazdasági és termelési igazgató, Magyar Cukor Zrt.: "Bizakodva tekintünk az idei kampányunk elé is, hiszen ugyan a tavalyinál kisebb vetésterületen, tízezer kilencszáz hektáron termesztettek idén cukorrépát, és a nyári meleg és aszály is megviselte a termést, ugyanakkor idén lényegesen kevesebb betegség jelentkezett az állományban, illetve hát a most is tapasztalható hűvösebbre és esősebbre fordult időjárás lehetővé tette, hogy ez az állomány regenerálódjon."

Kaposvár polgármestere kiemelte: azzal, hogy a gyár a feldolgozás során biogázt termel, sokat hozzátesz ahhoz, hogy a város egy fenntartható mintaváros lehessen.