Gazdaság

Bedőlt az amerikai autóipari óriás – milliárdok úszhatnak el a csődhullámban

2025. szeptember 29., hétfő 13:56 | vg.hu

A First Brands hatalmas adósságspirálba került, és már a vámterheket sem bírta. A cég csődje komoly riadalmat kelt a hitelezők és a teljes vállalati hitelpiac körében.

  • Bedőlt az amerikai autóipari óriás – milliárdok úszhatnak el a csődhullámban

Csődvédelmet kért a First Brands Group nevű amerikai autóipari beszállító, miután az eljárást elindító dokumentumok szerint az adósságban úszó vállalkozás 10 és 50 milliárd dollár közötti kötelezettséget halmozott fel, miközben a vállalat eszközei mindössze 1 és 10 milliárd dollár közötti értékre tehetők. Az autóipar helyzete tehát nemcsak Európában, de a tengerentúlon is kihívásokkal teli.

A First Brands csődje a hitelpiacot is megrázhatja

Az Ohio állambeli vállalat csődje a kockázatosabb hitelekkel kapcsolatban is aggályokat vethet fel a Wall Streeten, ahol az utóbbi időszak egyik trendje volt a hasonló kölcsönök felfutása. A First Brands márciusban még csak 5,9 milliárd dolláros hosszú távú adósságról számolt be közel 1 milliárd dollár készpénzállomány mellett, ám a társaság csődje felveti a különböző mérlegen kívüli finanszírozás lehetőségét is. A hitelezők attól tartanak, hogy további dollármilliárdos hitelek kerülhetnek elő, melyeket a cég által kiállított számlák és a társaság készletei fedeznek – írja a Financial Times.

A teljes cikket a Világgazdaság oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban
2
Itt a részletes jelentés Kaszás Nikolett kereséséről és megtalálásáról
3
Orbán Viktor: Egy vérvádat nem lehet elengedni, abba bele kell állni + videó
4
A Tisza Párt tanácsadója szerint Magyarországnak részt kellene vennie a migránsokat szétosztó kvótarendszerben + videó
5
Gulyás Gergely: Mindig azt mondjuk, innen már nincs lejjebb, aztán kiderül, hogy mégis van + videó
6
Vonalat húzott Moszkva – Lavrov nem hagy kérdést maga után + videó
7
Fiatal bérgyilkosokat küld Spanyolországba egy nemzetközi szinten ismert maffia + videó
8
Csörte: A balos sajtó és influenszer-sereg tudatosan építette fel a Szőlő utcai fakenews-kampányt + videó
9
Vezérkari főnök: Nem repült magyar felségjelzésű drón az ukránok által említett térségben + videó
10
Zelenszkij orosz területeken is képes csapást mérni katonai célpontokra

