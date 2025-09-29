Bedőlt az amerikai autóipari óriás – milliárdok úszhatnak el a csődhullámban

Megosztás itt:

Csődvédelmet kért a First Brands Group nevű amerikai autóipari beszállító, miután az eljárást elindító dokumentumok szerint az adósságban úszó vállalkozás 10 és 50 milliárd dollár közötti kötelezettséget halmozott fel, miközben a vállalat eszközei mindössze 1 és 10 milliárd dollár közötti értékre tehetők. Az autóipar helyzete tehát nemcsak Európában, de a tengerentúlon is kihívásokkal teli.

A First Brands csődje a hitelpiacot is megrázhatja

Az Ohio állambeli vállalat csődje a kockázatosabb hitelekkel kapcsolatban is aggályokat vethet fel a Wall Streeten, ahol az utóbbi időszak egyik trendje volt a hasonló kölcsönök felfutása. A First Brands márciusban még csak 5,9 milliárd dolláros hosszú távú adósságról számolt be közel 1 milliárd dollár készpénzállomány mellett, ám a társaság csődje felveti a különböző mérlegen kívüli finanszírozás lehetőségét is. A hitelezők attól tartanak, hogy további dollármilliárdos hitelek kerülhetnek elő, melyeket a cég által kiállított számlák és a társaság készletei fedeznek – írja a Financial Times.

