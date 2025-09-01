Barátság kőolajvezeték: óriási üzemanyag-drágulásra figyelmeztet a Mol-vezér

Megosztás itt:

Magyarország 2027-re lesz képes arra, hogy más kőolajfajtákat is feldolgozzon, de ez nem jelenti azt, hogy át kell állni az orosz olajról – mondta Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója.

Az ATV Heti Napló című műsorban hangsúlyozta, hogy a diverzifikáció kulcsfontosságú az ellátásbiztonság szempontjából.

„Miért jobb egy vezeték, mint amikor két vezeték működik? Mennyivel biztonságosabb?” – tette fel a kérdést.

A Barátság kőolajvezeték 1964 óta biztosítja Magyarország olajellátásának jelentős részét, és az elmúlt időben többször is támadás érte Ukrajna részéről.

Hernádi szerint a horvát Adria vezeték önmagában nem elegendő a teljes magyar igény kielégítésére, ráadásul az európai tranzitdíjak négyszeresét fizetik érte.

Ha a Barátság vezeték leállna, naponta körülbelül 42 ezer tonna üzemanyagot kellene más módon beszerezni, ami 800 vagont vagy 170 tartályautót jelent naponta. Hernádi szerint ez logisztikailag rendkívül nehéz feladat, és átmeneti áruhiányokat okozna.

A Mol csoport elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország körülbelül 30 napnyi stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik, plusz még 45 napnyi üzemanyag-tartalékkal.

„Minden magyar állampolgár addig legyen nyugodt, és szlovák állampolgár is, addig legyen nyugodt, amíg két vezeték van” – fogalmazott Hernádi.

Az áremelkedés mértékére válaszolva Hernádi Zsolt elmondta: ha teljesen leállna a Barátság kőolajvezeték, körülbelül 10 százalékos áremelkedést lehet prognosztizálni a benzinkutakon.

Rövid távon, ha a vezeték csak átmenetileg állna le, 20-40 forintos áremelkedéssel számolt a Mol vezetője. Hangsúlyozta azonban, hogy a legnagyobb probléma nem az áremelkedés, hanem az, hogy a finomítók nem tudnának teljes kapacitással működni, ami ellátásbiztonsági kockázatot jelentene.

Hernádi Zsolt élesen bírálta korábban az Európai Unió energetikai stratégiáját, különösen azt a vállalást, hogy 2027-re teljesen megszüntetik az orosz földgázimportot.

Az orosz–ukrán háború és a szankciók kapcsán kialakult energiapolitikai helyzetet káosznak nevezi a cégvezető. Szerinte Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága ma egyetlen vezetéken – az Adria-vezetéken – múlik, miután a horvát fél a háború kitörése után azonnal megduplázta a tranzitdíjat.

