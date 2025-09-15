Baráti árat kérnek: Eladó a legendás Széchenyi-kastély Magyarországon

Megosztás itt:

A kastély 600 millió forint ért árulják.

Az egykori Széchenyi-kastély a Fertő tó közelében található.

Pusztacsalád az 1700-as évek elején Festetics-birtok volt, 1858-ban Festetics Taszilótól vásárolta meg a Sághi uradalomhoz tartozó Pusztacsaládot a gróf Széchenyi család.

Széchenyi Ödön, Széchenyi István 16 évig volt a község ura. A Heller Richárd által építtetett kastély ősfás parkjával, kényelmes, tágas tereivel és visszafogott stílusával kiváló pihenési lehetőséget nyújt csoportok és kikapcsolódni vágyó társaságok számára egyaránt, de táboroztatásra vagy csapatépítők szálláshelyének biztosítására is ideális.

A kastély 46 fő egyidejű elhelyezésére nyújt lehetőséget összesen 20 szobában. Közösségi terei többfős és kisebb létszámú rendezvényekhez is ideálisak. Étkezőként is funkcionáló nagyterme 50-60 fő befogadásra képes. Önellátó, nagy konyhával rendelkezik. A kastély területe ezer négyzetméter, ősfás parkja pedig kilencezer. A hozzá tartozó telkek együttes területe 6 hektár.

A Világgazdaság arról is beszámolt, hogy a Fejér vármegyei Vál község szívében áll egy épület, amely valaha a település ékköve volt: az Ürményi-kastély. A 18. század végén, 1780 és 1800 között épült copf stílusban. Az egykori államférfi, Ürményi József birtokán magasodó kastély U alakú épülettömbje és vasrácsos erkélye egykor tekintélyt sugárzott.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: kastelyok.com