Gazdaság

Baranya vármegye: több százmilliárd forint értékben valósulnak meg az állami baranyai beruházások

2025. augusztus 22., péntek 13:30 | Bama.hu

Elképesztő fejlesztések Baranyában: új utak, közintézmények, iskolák és sportlétesítmények épülnek

  • Baranya vármegye: több százmilliárd forint értékben valósulnak meg az állami baranyai beruházások

Óriási fejlesztések veszik kezdetüket a megyében. - írta meg a BAMA.HU.  A következő évtized alatt több százmilliárd forint értékű baranyai beruházások valósulnak meg. Egy friss kormányhatározat tízéves keretprogramban sorolja fel a következő időszak fejlesztéseit. Az elkövetkező tíz évben több mint ezermilliárd forint értékben valósulnak meg az állami baranyai beruházások. A fejlesztések az energetikai korszerűsítésektől kezdve a közlekedési infrastruktúra bővítésén és iskolafelújításokon át egészen új uszodák, sportlétesítmények, kerékpárutak és egyetemi projektek megvalósításáig.

Milyen baranyai beruházásokra számíthatunk?

A most közzétett 71 oldalas beruházási lista alapján Baranya vármegye nemcsak közlekedésében, hanem intézményrendszerében, oktatásában, turizmusában és energetikai infrastruktúrájában is megújul. Néhány fontos beruházási tétel a következő 10 évre:

  • Pécsi Tudományegyetem egyetemi fejlesztések (85 milliárd forint)
  • Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése (300 milliárd forint)
  • A Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának előkészítése és megvalósítása (27 milliárd forint)
  • Egykori bányaterületek gazdasági hasznosítása Komlón (2,3 milliárd forint)
  • A mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez kapcsolódó fejlesztések (48,7 milliárd forint)
  • Aquapark, sportuszoda és szálloda tervezése - Pécs (55 milliárd forint)
  • A Belügyminisztérium több mint 800 millió forintot fordít a pécsi és szigetvári rendőrségi épületek energetikai korszerűsítésére, elindulhat a 2,5 milliárd forintos bólyi tanuszoda projekt, valamint a Pécs-Pogány Repülőtér fejlesztése is tervben van.

A kormány lassan két éve új mechanizmusban dönt a beruházásokról, egészen pontosan a beruházási keretprogram az irányadó, amely ágazati beruházási tervekre épül. A forrást az egyes projektekre a kormány évente biztosítja az Építési és Beruházási Minisztérium előirányzatán keresztül. A törvény alapján elfogadandó első állami építési beruházási keretprogram a 2035. december 31-ig tartó programozási időszakra szól - írja Világgazdaság.

A beruházásokkal a cél nemcsak az infrastruktúra modernizálása, hanem a hazai gazdaság élénkítése és a régiók felzárkóztatása is.

Forrás: bama.hu

Fotó: Canva

 

 

 

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Hatalmas beruházási program indul + videó

Hatalmas beruházási program indul + videó

 Beruházási terveket fogadott el a kormány. A miniszterelnök azt kéri, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter vizsgálják meg a források rendelkezésre állását.
