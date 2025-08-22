Baranya vármegye: több százmilliárd forint értékben valósulnak meg az állami baranyai beruházások

Megosztás itt:

Óriási fejlesztések veszik kezdetüket a megyében. - írta meg a BAMA.HU. A következő évtized alatt több százmilliárd forint értékű baranyai beruházások valósulnak meg. Egy friss kormányhatározat tízéves keretprogramban sorolja fel a következő időszak fejlesztéseit. Az elkövetkező tíz évben több mint ezermilliárd forint értékben valósulnak meg az állami baranyai beruházások. A fejlesztések az energetikai korszerűsítésektől kezdve a közlekedési infrastruktúra bővítésén és iskolafelújításokon át egészen új uszodák, sportlétesítmények, kerékpárutak és egyetemi projektek megvalósításáig.

Milyen baranyai beruházásokra számíthatunk?

A most közzétett 71 oldalas beruházási lista alapján Baranya vármegye nemcsak közlekedésében, hanem intézményrendszerében, oktatásában, turizmusában és energetikai infrastruktúrájában is megújul. Néhány fontos beruházási tétel a következő 10 évre:

Pécsi Tudományegyetem egyetemi fejlesztések (85 milliárd forint)

Kaposvár és Szigetvár közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat fejlesztése (300 milliárd forint)

A Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának előkészítése és megvalósítása (27 milliárd forint)

Egykori bányaterületek gazdasági hasznosítása Komlón (2,3 milliárd forint)

A mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez kapcsolódó fejlesztések (48,7 milliárd forint)

Aquapark, sportuszoda és szálloda tervezése - Pécs (55 milliárd forint)

A Belügyminisztérium több mint 800 millió forintot fordít a pécsi és szigetvári rendőrségi épületek energetikai korszerűsítésére, elindulhat a 2,5 milliárd forintos bólyi tanuszoda projekt, valamint a Pécs-Pogány Repülőtér fejlesztése is tervben van.

A kormány lassan két éve új mechanizmusban dönt a beruházásokról, egészen pontosan a beruházási keretprogram az irányadó, amely ágazati beruházási tervekre épül. A forrást az egyes projektekre a kormány évente biztosítja az Építési és Beruházási Minisztérium előirányzatán keresztül. A törvény alapján elfogadandó első állami építési beruházási keretprogram a 2035. december 31-ig tartó programozási időszakra szól - írja Világgazdaság.

A beruházásokkal a cél nemcsak az infrastruktúra modernizálása, hanem a hazai gazdaság élénkítése és a régiók felzárkóztatása is.

Forrás: bama.hu

Fotó: Canva