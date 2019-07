Bankkártyával is kifizethető a BKK helyszíni pótdíj

Fidesz és a visegrádi négyek támogatása nélkülözhetetlen volt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság új elnökének megválasztásához - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője. Karácsony Gergely (Párbeszéd) polgármester épphogy elkerülte a csődbiztos kirendelését, fél év késéssel kifizette az önkormányzat azt a vállalkozót, aki eljárást kezdeményezett a kerület ellen – értesült hivatali forrásból a Magyar Nemzet. A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, amely eltörölné az országgyűlési képviselők mentelmi jogát - jelentette ki az ellenzéki párt alelnöke. Új ponttal egészült ki a gyermekek otthongondozási díjával (gyod) kapcsolatos állapotvizsgálat szempontrendszere - jelentette be az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára, Fülöp Attila. Fülöp Attila: a kormány folyamatosan növeli az ápolási díj mértékét. Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásért felelős államtitkár bejelentett: újabb 2,5 milliárd forint keretösszegből fejleszthetik a Pest megyei önkormányzatok a bölcsődéket. Tesztidőszakba lépett a vak és gyengénlátó emberek önálló életvitelét segítő Távszem nevű szolgáltatás - jelentette be az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára, Fülöp Attila. Visszavonták Közép-Pesti Tankerületi Központ „100 ötös” nevű jutalomprogramját, miután „túl sok” gyerek érte el ezt az eredményt! Több mint 600 tonna búzaadomány gyűlt össze tavaly a Magyarok Kenyere programban. Elektromos taxik forgalomba állításával folytatódnak Paks e-mobilitást célzó fejlesztései. Már azonnali bankkártyás fizetéssel is kiegyenlíthető a jegyellenőrök által kiszabott helyszíni pótdíj a fővárosban - közölte a BKK. Energiahivatal: már 470 elektromos töltőállomást helyeztek üzembe Magyarországon. Palóc Világtalálkozót rendeznek Nógrád megyében. Négyszázmillió forint támogatást nyert el a Miskolci Egyetem a felszín alatti természeti erőforrások hatékonyabb kiaknázása és hasznosítása pályázatával a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tématerületi kiválósági programján. Az ukrán vezetők ne alaptalanul vádaskodjanak, hanem adják vissza a nemzeti kisebbségek elvett jogait! - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Az Európai Unió feladata az átfogó biztonság és a béke megőrzése, amelynek érdekében hosszú távú és egységes megoldást kell találni a migrációra - jelentette ki Antti Rinne finn miniszterelnök Strasbourgban. London polgármestere megvétózta a terveit egy 305 méter magas tulipán alakú toronyépületnek, amelyet a brit főváros Gherkin nevű felhőkarcolójának szomszédságában emeltek volna. A francia parlament elfogadta a leégett párizsi Notre-Dame felújításáról szóló törvényt, a munkálatokat öt évre tervezik. Elektromos autók fejlesztésére és gyártására hoz létre közös vállalatot a francia Renault a kínai Jiangling Motors vállalattal. A szudáni ellenzék és a hadsereg képviselői aláírták a hatalom megosztásáról szóló megállapodásukat, amely a július 5-i szóbeli egyezmény véglegesítése, és a választásokig tartó hároméves átmeneti időszakra vonatkozik. Terrorszervezet alapítóját fogták el a pakisztáni hatóságok. A hallásvesztéshez köthető újabb gént azonosítottak kínai kutatók, az eredmény új kezelések kidolgozását teheti lehetővé. A kínai internetezők között felháborodást keltett, hogy kivégeztek Senhszi tartományban egy férfit, aki anyja megölését bosszulta meg három szomszédja meggyilkolásával. Beismerő vallomást tett az a 27 éves görög férfi, akit a Kréta szigeten eltűnt biológus megölésével gyanúsítottak. Két páncélozott Mercedest szállítottak tavaly Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőnek Hollandiából annak ellenére, hogy nemzetközi szankciók tiltják a luxuscikkek exportját az elzárt ázsiai országba - számolt be a Center for Advanced Defense Studies. Szeméteredet-vizsgáló bizottság alakult Kambodzsában, hogy kiderítse, honnan érkezhetett 83 konténernyi műanyaghulladék az egyik déli kikötőbe, és már eredménnyel is járt: az 1600 tonnányi szemét feladói az Egyesült Államok és Kanada voltak. Holtan találták Craig Fallon világ- és Európa-bajnok brit cselgáncsozót. Halálos baleset miatt lezárták a 2506-os számú utat Szilvásvárad és Bélapátfalva között. Még mindig tart Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bizonyos részein a június végi vihar okozta károk felszámolása. Egyre nagyobb problémát jelentenek a hecchívások a lelki elsősegély-szolgálatnál, ezekből akár napi százat is kapnak a szakemberek - mondta Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének alelnöke. A magyar férfi vízilabda-válogatott 13:11-re legyőzte a spanyol csapatot a kvangdzsui világbajnokság csoportküzdelmeinek második fordulójában. Büszke a magyar férfi vízilabda-válogatottra Varga Dénes csapatkapitány, hogy legyőzték az Európa-bajnoki ezüstérmes spanyol együttest. A 19. helyen végzett a magyar szinkronúszócsapat a szabadprogramban a kvangdzsui világbajnokságon. Női junior kézilabda Eb: Magyarország - Norvégia 28:24