Bajba került a világ legnépszerűbb keresőoldala

Miután egy bíróság a hónap elején úgy döntött, hogy a Google illegális módon teremtett monopóliumot a keresőjének, felgyorsultak az események a felperes, az amerikai igazságügyminisztérium versenyjogi osztálya háza táján is.

Ugyanis az eljárás következő szakaszában arra kell javaslatot tenniük, hogy a keresőóriás hogyan orvosolja a problémát. A Bloomberg úgy tudja az erről folyó megbeszélések bennfenteseitől, hogy a Google feldarabolása is felmerült, mint lehetséges megoldás. Bármi is legyen a hatóságok javaslata azonban, azt a döntést meghozó bírónak, Amit Mehtának is jóvá kell hagynia, ráadásul az ügyet az is bonyolítja, hogy a Google már az augusztus 5-i döntést követően jelezte, hogy fellebbezni fog az ítélet ellen.

Amennyiben Washington a Google feldarabolást kéri, az lenne az első hasonló törekvés, mióta a Microsoftot próbálták feldarabolni – sikertelenül – a szabályozók.

Felmerültek azonban kevésbé szigorú lehetőségek is, mint például az, hogy a keresőóriás osszon meg több adatot versenytársaival, vagy épp olyan intézkedések, melyek megakadályozzák, hogy a Google tisztességtelen előnyre tegyen szert monopóliumának hála a mesterséges intelligencia fejlesztése terén.

Ami azonban szinte biztosnak látszik a hatóságok részéről az az, hogy megtiltják a Google keresőjének exkluzív jogokat biztosító megállapodások megkötését, melyért a cég akár 26 milliárd dollárt is fizetett egy évben, főként az Apple-nek, melynek 20 milliárd dollár jutott ebből.

Fotó: Shutterstock