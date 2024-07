Az ukránok korlátozzák a hazánkba érkező orosz kőolaj szállítást

Magyarországra továbbra is jön orosz olaj, de ebből a Lukoil jókora részt képviselt. Hivatalosan erről azt lehet tudni, hogy a keleti irányú csővezetékes import felét a Lukoil adja: Magyarország és Szlovákia évente körülbelül kétmillió tonna kőolajat szerez be a vállalaton keresztül.

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, a múlt hét óta csak részben érkezik orosz kőolaj Magyarországra, miután Ukrajna a Lukoil elől elzárta a Barátság csővezetéket. Orosz források szerint ez havi 1,1 millió hordó olaj kiesését jelenti. Ez a mennyiség nemcsak a magyar piacról hiányzik, hanem a szlovákról is. Itthon a Dunai Finomító (DuFi), Szlovákiában pedig a pozsonyi finomító (mindkettő a Mol érdekeltsége) a végállomása a Barátság csővezetéknek. Korábban ökölszabályként az volt elmondható, hogy mindkét üzemben a feldolgozott olaj mintegy kétharmada orosz eredetű.

