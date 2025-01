Az ukrán veszély, amire rámehet a magyar mezőgazdaság – ezért figyelmeztetett Orbán Viktor

Megosztás itt:

Ma csak az orosz-ukrán háború szemüvegén keresztül foglalkozunk Ukrajnával, pedig Ukrajna önmagában is komoly fenyegetés az európai gazdaságra nézve – mondta pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor miniszterelnök. A háború miatt az ukránokat támogató hangulat uralkodik, de ha az után úgy kapcsolódik majd Ukrajna az európai gazdasághoz, ahogyan azt Brüsszelben akarják, akkor a magyar gazdák becsukhatják a boltot, ahogyan a lengyelek is, de könnyen lehet, hogy a franciák is könnyen rámennek erre – festette fel a veszélyt Orbán, majd hozzátette: Ukrajna európai uniós tagsága, a gazdasági kapcsolatok kellő szigorú szabályozása nélkül a teljes európai agrártársadalmat fenyegeti ez a veszély.

Orbán Viktor előtt is megnyomták már a vészcsengőt

Erre korábban már többen is felhívták a figyelmet. Az ukrán gabonatermelés például jóval nagyobb méretű üzemekben, hatalmas táblákon zajlik, amelyek művelése jóval gazdaságosabb, miközben az ukrajnai talajok humusztartalma lényegesen magasabb az uniós földekénél.

Eközben pedig sokkal kevesebb szabályt kell betartaniuk az ukrán termelőknek, mint az uniós gazdálkodóknak.

Az EU kinyilvánította, hogy szociális, környezetvédelmi és gazdasági szempontból is a fenntarthatóbb mezőgazdasági rendszer létrehozására ösztönzi a termelőket. Ukrajnában viszont erről szó sincs és számos olyan hatóanyagot használnak a növényvédelemben, ami az EU-ban már nem megengedett. Ezen felül az állattenyésztésben ellenőrizetlen az antibiotikumok használata. Az európai gazdálkodói szervezetek már többször felhívták a figyelmet a veszélyekre. A baromfiszektorban például már 2023-ban megszólalt a vészcsengő: az Európai Baromfivágó és -feldolgozó Üzemek Szövetsége (AVEC) arról számolt be, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek vám- és kvótamentessége hatására 80 százalékkal megugrott csirkehús- és a többszörösére nőtt a tojásimport.

Ez pedig nem csupán tönkreteszi az EU baromfiszektorát, hanem élelmiszer-biztonsági veszélyeket rejt a fogyasztók számára.

Jelezték, hogy az EU által adott kedvezmények csak óriáscégnek hajtanak hasznot. Egyébként tavaly az Egyesült Királyságban egy ember meghalt a szalmonellás ukrán baromfihús miatt. Közben az európai baromfipiacon már most is a legnagyobb szereplő ukrán érdekeltség, amely ráadásul tovább terjeszkedik.

Ez lehet a megoldás az ukrán mezőgazdaság elleni versenyben

A magyar kormány az ukrán agrártermékek dömpingjére még 2023 szeptemberében importtilalommal reagált, 24 terméket, illetve termékcsoport Magyarországra történő szállítását tiltotta meg Ukrajnából, a tranzit engedélyezésével. Azóta ez a lista szűkült, a mézet tavaly februárban levették róla. Nagy István agrárminiszter ezt akkor azzal magyarázta, hogy olyan jelzéseket kaptak a méhészeti ágazattól, amelyek szerint a vegyes méz elfogyott, illetve az adott piaci áron nem eladó. Ezért, hogy a mézágazat ne omoljon össze, a kereskedők tudják teljesíteni az exportszerződéseiket, ne listázzák ki őket az összes külföldi kereskedelmi láncból, feloldották a tilalmat. Ugyancsak lekerült az eredeti listáról a „Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban” is. A nyilatkozatok szerint azonban az ukrán kukoricára marad az importtilalom, legalábbis az agrártárca ezt közölte, amikor a tavalyi termés toxintartalmáról nyilatkoztak a feldolgozók.

Azt ugyanakkor, hogy az ukrán gabona hosszabb távon is konkurenciát jelenthet, többen megfogalmazták. A termelők egy része igyekszik diverzifikálni termelését, az agrártárca pedig a beruházási pályázatok által gerjesztett feldolgozói kapacitás- és hatékonyság-növekedésben látja az egyik kiutat. Nagy István a Világgazdaságnak korábban úgy fogalmazott: „ha a magyar búzaszem az ukrán búzaszemmel versenyez, akkor veszítünk. Ám ha a magyar feldolgozott termék van a mi oldalunkon, akkor jó eséllyel mi leszünk a nyertesek”.

A normalizálódás ellenére is megvan a veszély

Az is némi fellélegzést jelentett a magyar gabonatermelők számára, hogy tavaly némileg normalizálódott a gabona- és olajosnövények piaca. Már 2023 második félévében élénkült a magyar gabonaexport, megszűntek a raktározási gondok. Az agrártárca szerint az ukrán gabonára vonatkozó importtilalom fenntartása is segít, de az jött különösen jól, hogy a termény döntő hányada tavaly már tengeri útvonalon hagyta el Ukrajnát. Így az ebből Európába érkező áru távolabb, például a spanyol piacon landolt, így sértetlenül hagyta a hagyományos magyar exportpiacokat. A veszély ugyanakkor valóban fennállhat vagy újra nőhet, amennyiben például az Ukrajnában jelenlévő külföldi tőke például a gabonafeldolgozásban is fantáziát lát.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva