Az új szabályok szerint is megtérülhetnek a napelemes rendszerek

Augusztus végén jelentette be az energiaügyi miniszter, hogy a korábban létrehozott napelemes rendszerek esetében a telepítéstől számított 10 évig nem éves, hanem havi szaldó elszámolás lesz január elsejétől. Aki viszont újonnan telepít napelemes rendszert, az bruttó elszámolásra számíthat. Lantos Csaba arról is beszélt, hogy szeptembertől bizonyosterületeken újra lehet majd napelemet telepíteni.

A bruttó elszámolás bevezetésére Brüsszel kötelezi a tagállamokat, hazánkban 2024-től kell azt bevezetni

- közölte korábban az Energiaügyi Minisztérium. Közleményükben kiemelték: a magyarországi szabályozási tervek finomhangolása jelenleg is folyamatban van, a témában további egyeztetések várhatók. Hozzátették azt is, hogy az előkészületben lévő változások továbbra is lehetővé teszik valamennyi beruházás megtérülését.

Az ellenzéki pártok mégis felháborodtak. A DK megszorításokról beszélt, a Mi Hazánk pedig perre buzdította a napelem tulajdonosokat.

A változtatás részletszabályai azonban még nem jelentek meg. Egyelőre tehát nincs meghatározva, hogy mennyiért lehet majd áramot venni és eladni. Az egyik nagy hazai cég szerint több megoldás is van arra, hogy a napelem tulajdonosok ne járjanak rosszul az új szabályokkal.