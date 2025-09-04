Keresés

Gazdaság

Az Ötthon Start program miatti óriási ügyfélforgalom mellett a bankokban nem volt fennakadás + videó

2025. szeptember 04., csütörtök 19:00 | HírTV

A fejleményről Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára számolt be.

  Az Ötthon Start program miatti óriási ügyfélforgalom mellett a bankokban nem volt fennakadás + videó

Panyi Miklós: "Gördülékenyen eltudott indulni a program, a bankok felkészültek, meghosszabbították a nyitvatartást, felkészítették az ügyintézőket és annak ellenére, hogy volt egy nagyon nagy roham, tehát több ezer érdeklődő volt az elmúlt napokban, minden bank rekordszámú megkeresésről, telefonos megkeresésről, személyes megkeresésről számolt be. Minden második érdeklődő alapvetően, illetve ügyfél, aki a bankokba megfordult az Otthon Startos ügyfél volt, tehát óriási volt az ügyfélforgalom, ennek ellenére sehol nem számoltak be fennakadásról."

Elhunyt Giorgio Armani, a divat koronázatlan királya

Elhunyt Giorgio Armani, a divat koronázatlan királya

 91 éves korában, családja körében, békésen távozott közülünk Giorgio Armani, az olasz divat ikonikus alakja. A letisztult elegancia és időtlen stílus mestere, aki a férfi- és női öltönyöket a modern kor számára újradefiniálta, örökre beírta magát a divattörténelembe.

