Az Otthon Start a rendszerváltás utáni legfontosabb és legerősebb kormányzati otthonteremtési program + videó

Takács Péter bejelentette, hogy több településen is megújulhatnak az egészségügyi intézmények. Az államtitkár azt is kifejtette, hogy mostantól évente húszmilliárd forint többlet finanszírozást biztosít a kormány az úgynevezett képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra, mint az ultrahang, a CT és az MR.
