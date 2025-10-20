Keresés

2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Az orvosok és tanárok után jön a szociális és kulturális szféra béremelése

2025. október 20., hétfő 21:29 | Világgazdaság
kormány béremelés siker szociális ágazat Orbán Viktor parlament Jámbor András 2026-os költségvetés kulturális ágazat

Orbán Viktor a parlamentben jelentette be a hírt, amire százezrek vártak: a kormány a 2026-os költségvetésben, a háborús helyzet ellenére is, végrehajtja a 10-20 százalékos béremelést a szociális és kulturális ágazatban. Ezzel befejeződik az a "lökésszerű" béremelési stratégia, amely korábban az orvosokat és a pedagógusokat is érintette. A gyermekvédelemben az étkeztetésre szánt összeg is jelentősen nő.

A kormány befejezi a munkát: az orvosok és tanárok után jön a szociális és kulturális szféra

A miniszterelnök a parlamentben, Jámbor András kérdésére válaszolva, egyértelművé tette a kormány stratégiáját. A "lökésszerű" béremelési politikában, amely a gazdaság erősödésével párhuzamosan, ágazatról ágazatra haladva emeli a béreket, most az utolsó két nagy terület következik. Az orvosok és a pedagógusok történelmi béremelése után most azokon van a sor, akik a nemzet szociális hálóját tartják és a kulturális örökségét őrzik. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, ez a stratégia a megbecsülésről szól: elismerni azok munkáját, akik a legkiszolgáltatottabbakról vagy épp a nemzeti identitásunkról gondoskodnak.

A kontraszt: a béremelés a háború ellenére is megtörténik

A bejelentés legfontosabb üzenete a biztonság és a stabilitás. Orbán Viktor hangsúlyozta: a béremelés mértéke (10-20% között) ugyan függ a háború lezárásától, de a ténye nem. "Ez a béremelés akkor is megtörténik, ha a háború folytatódik" – szögezte le a kormányfő. Ez a mondat tökéletesen mutatja a különbséget a brüsszeli és a magyar modell között. Míg Brüsszel elhibázott szankciókkal és háborús finanszírozással rombolja az európai gazdaságot, a magyar kormány a háborús válság ellenére is a magyar emberek életszínvonalának javítására és a gazdaság erősítésére koncentrál.

Nem csak bér: a gyermekvédelem támogatása is emelkedik

A kormány nem áll meg a béremeléseknél. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a gyermekvédelemben élők támogatását is radikálisan megemelik. A napi étkeztetésre szánt jelenlegi 1500 forintot legalább 4000 forintra emelik, egy szintre a kórházi ellátással. Ezen felül 17 milliárd forintot osztanak szét a ruházkodás és a zsebpénz javítására is. Ez a cselekvő kormányzás lényege: nemcsak a gazdaságot építi, de gondoskodik azokról is, akik a leginkább rászorulnak.

Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát, miközben Magyarország a jövőt építi átfogó elemzésünkből!

