Az Országgyűlés gazdasági bizottsága támogatta Varga Mihály jegybankelnöki kinevezését

Vajon miféle vágyaknak engedelmeskedett a férfi, aki laikus létére orvosnak adta ki magát egy kórházban?

Egy férfi hetekig hol orvostanhallgatónak, hol pedig orvosnak vagy éppen betegnek kiadva magát jutott be kórházakba, köztük a székesfehérvári Szent György Egyetemi Oktató Kórházba is. A csaló az illetéktelen bejutás mellett szakmai gyakorlatokon is részt vett, sőt még injekciót is beadott egy betegnek.