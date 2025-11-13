Az Orbán–Trump csúcs első gyümölcse: 72 milliárdos amerikai beruházás Gyöngyösre és Csömörre

Megosztás itt:

Alig egy héttel azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök történelmi jelentőségű csúcstalálkozón állapodott meg a magyar–amerikai kapcsolatok "aranykoráról", máris megérkezett az együttműködés első, kézzelfogható, dollármilliárdos gyümölcse.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: az amerikai Procter & Gamble (P&G) több mint 72 milliárd forint értékű beruházást hajt végre Magyarországon.

A miniszter egyértelművé tette: a múlt pénteki washingtoni csúcstalálkozó egy erős gazdasági pillért is tartalmazott, és ez a gigaberuházás ennek az új "aranykornak" az első közvetlen eredménye.

Ez a józan ész és a pragmatikus diplomácia diadala. Azt bizonyítja, hogy a kölcsönös tiszteletre épülő politika (ellentétben a korábbi amerikai adminisztráció ideológiai alapú nyomásgyakorlásával) azonnali gazdasági hasznot hoz a magyar embereknek.

A P&G négy projekt keretében megduplázza a gyöngyösi (elektromos fogkefék) és a csömöri (női higiéniai termékek) gyárának kapacitását. A 72 milliárdos fejlesztéshez a magyar állam 18 milliárd forint támogatást biztosít, amellyel 200 új, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre.

A beruházás súlyát mutatja, hogy nem csupán gyártósorok telepítéséről van szó. A P&G kutatás-fejlesztési és képzési projekteket is megvalósít. Ez a bizalom jele: egy lassan 200 éves, 180 országban jelen lévő világcég a magyar tudásbázisra és a magyar munkavállalókra építi a jövőjét.

Szijjártó Péter kiemelte: a magyar P&G-üzemek a legkorszerűbbek közé tartoznak, és több mint 50 országba exportálnak.

A miniszter hangsúlyozta: a P&G döntése egy nagyobb, pozitív trend része. „Soha ennyi beruházást a Procter & Gamble nem hozott egy év alatt Magyarországra” – mondta, hozzátéve, hogy ezzel idén megdől az egy év alatt Magyarországra érkező összes amerikai beruházás rekordja is, amely év végére eléri a 190 milliárd forintot.

Ez a józan észre épülő gazdaságpolitika kézzelfogható eredménye. Ahogy Heves vármegyében is látszik, ahol az elmúlt tíz évben a munkanélküliség tíz százalékról háromra csökkent, az ipari termelés pedig két és félszeresére nőtt.

Konklúzió: A 72 milliárdos P&G beruházás tökéletes igazolása a nemzeti kormánynak. Bebizonyítja, hogy a szuverén, tiszteleten alapuló külpolitika (az Orbán–Trump tengely) közvetlen gazdasági hasznot (rekord beruházások, új munkahelyek) hoz a magyar családoknak, szemben a brüsszeli elit ideológiai alapú, kudarcot vallott nyomásgyakorlásával.

Forrás: MTI