Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 13. Csütörtök Szilvia napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Az Orbán–Trump csúcs első gyümölcse: 72 milliárdos amerikai beruházás Gyöngyösre és Csömörre

2025. november 13., csütörtök 18:00 | MTI
Csömör Procter & Gamble Orbán Trump Gyöngyösre

Alig egy héttel a történelmi Orbán–Trump csúcstalálkozó után megérkezett az aranykor első kézzelfogható gyümölcse. Szijjártó Péter bejelentette: az amerikai óriásvállalat, a Procter & Gamble 72 milliárd forintos beruházást hoz Gyöngyösre és Csömörre. Ez a józan észre és a tiszteletre alapuló politika diadala.

  • Az Orbán–Trump csúcs első gyümölcse: 72 milliárdos amerikai beruházás Gyöngyösre és Csömörre

Alig egy héttel azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök történelmi jelentőségű csúcstalálkozón állapodott meg a magyar–amerikai kapcsolatok "aranykoráról", máris megérkezett az együttműködés első, kézzelfogható, dollármilliárdos gyümölcse.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: az amerikai Procter & Gamble (P&G) több mint 72 milliárd forint értékű beruházást hajt végre Magyarországon.

 A miniszter egyértelművé tette: a múlt pénteki washingtoni csúcstalálkozó egy erős gazdasági pillért is tartalmazott, és ez a gigaberuházás ennek az új "aranykornak" az első közvetlen eredménye.

Ez a józan ész és a pragmatikus diplomácia diadala. Azt bizonyítja, hogy a kölcsönös tiszteletre épülő politika (ellentétben a korábbi amerikai adminisztráció ideológiai alapú nyomásgyakorlásával) azonnali gazdasági hasznot hoz a magyar embereknek.

A P&G négy projekt keretében megduplázza a gyöngyösi (elektromos fogkefék) és a csömöri (női higiéniai termékek) gyárának kapacitását. A 72 milliárdos fejlesztéshez a magyar állam 18 milliárd forint támogatást biztosít, amellyel 200 új, magas hozzáadott értékű munkahely jön létre.

A beruházás súlyát mutatja, hogy nem csupán gyártósorok telepítéséről van szó. A P&G kutatás-fejlesztési és képzési projekteket is megvalósít. Ez a bizalom jele: egy lassan 200 éves, 180 országban jelen lévő világcég a magyar tudásbázisra és a magyar munkavállalókra építi a jövőjét.

Szijjártó Péter kiemelte: a magyar P&G-üzemek a legkorszerűbbek közé tartoznak, és több mint 50 országba exportálnak.

A miniszter hangsúlyozta: a P&G döntése egy nagyobb, pozitív trend része. „Soha ennyi beruházást a Procter & Gamble nem hozott egy év alatt Magyarországra” – mondta, hozzátéve, hogy ezzel idén megdől az egy év alatt Magyarországra érkező összes amerikai beruházás rekordja is, amely év végére eléri a 190 milliárd forintot.

Ez a józan észre épülő gazdaságpolitika kézzelfogható eredménye. Ahogy Heves vármegyében is látszik, ahol az elmúlt tíz évben a munkanélküliség tíz százalékról háromra csökkent, az ipari termelés pedig két és félszeresére nőtt.

Konklúzió: A 72 milliárdos P&G beruházás tökéletes igazolása a nemzeti kormánynak. Bebizonyítja, hogy a szuverén, tiszteleten alapuló külpolitika (az Orbán–Trump tengely) közvetlen gazdasági hasznot (rekord beruházások, új munkahelyek) hoz a magyar családoknak, szemben a brüsszeli elit ideológiai alapú, kudarcot vallott nyomásgyakorlásával.

Forrás: MTI

További híreink

Több százezer magyar veszélyben! Ukrajnából és az USA-ból is bejelentkeztek a Tisza-appba!

Egy török nyaraló jóval olcsóbb, mint egy balatoni

"Bébit senki sem ültetheti a sarokba" – 61 éves lett Kautzky Armand, aki elől Friderikusz Sándor majdnem lenyúlta James Bond szerepét

Előkerülhettek Magyar Péterék jelöltjei, kevesen vannak, bujkálnak

Napi keresztrejtvény

Ukrajna EU-csatlakozását már nem csak a magyar vétó akadályozza

Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben

Schäfer és Szoboszlai újabb mérföldkőhöz érkezik; a magyar válogatott 28 év után juthat el újra a vb-pótselejtezőig

Megrázó – hároméves gyermek rohant autó elé a szabolcsi Hodászon

További híreink

Megrázó – hároméves gyermek rohant autó elé a szabolcsi Hodászon

A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó

Peking egyetlen húzással térdre kényszerítheti Európát + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben
2
Kormányinfó – Jövőre a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat + videó
3
A Hír TV információi szerint ma fotózzák a legnagyobb titokban a Tisza Párt jelöltjeit + videó
4
Halálos baleset történt a 4-es számú főúton
5
Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó
6
Újabb botrány fenyeget Brüsszelben
7
Megszólalt az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányról Orbán Viktor
8
Házkutatást tartottak ByeAlexnél
9
Megrázó – hároméves gyermek rohant autó elé a szabolcsi Hodászon
10
Egy török nyaraló jóval olcsóbb, mint egy balatoni

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Pénzeső a nyugdíjasoknak

Pénzeső a nyugdíjasoknak

 A Magyar Posta november 13-28. között ütemezetten kézbesíti a novemberben esedékes nyugdíjat, az 1-10. havi visszamenőleges emelést, valamint a februárban kiutalt 13. havi nyugdíj különbözetét - jelentette az MTI-nek küldött közleményében a posta.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!