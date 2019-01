Az OECD szerint is virágzik a magyar gazdaság

2019. JANUÁR 31., CSÜTÖRTÖK MEGÁLLAPODOTT AZ AUDI ÉS ANNAK SZAKSZERVEZETE AZ IDEI ÉVI BÉREKRÕL SZERDA ESTE. AZ AUDI ÉS A SZAKSZERVEZET 18%-OS, DE MINIMUM 75 EZER FORINTOS BÉREMELÉSBEN ÁLLAPODOTT MEG. ALÁÍRTÁK A KIEMELTEXPORTÕR-PARTNERSÉGI PROGRAM MEGÁLLAPODÁSÁT SZERDÁN, A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBAN. FIDESZ: BRÜSSZEL BEVÁNDORLÁSPÁRTI TÖBBSÉGE AZ EURÓPAIAK BIZTONSÁGÁT VISZI VÁSÁRRA. ORBÁN VIKTOR: ÁLHÍREK JELENTEK MEG A MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI SAJTÓBAN MAGYARORSZÁGGAL KAPCSOLATBAN. AZ ÁLHÍREK CÉLJA, HOGY ZAVART KELTSENEK MICHAEL RICHARD POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER KÖZELGÕ LÁTOGATÁSA ELÕTT. A KDNP A FOGYASZTÓVÉDELEMHEZ FORDUL A TELEJÓSDÁK MIATT. NEM KÉR BOCSÁNATOT A JOBBIKOS SNEIDER TAMÁS A LEGUTÓBB KISZIVÁRGOTT HANGFELVÉTEL MIATT, AMELYEN AZT MONDJA, HOGY A CIGÁNYOKTÓL IS MEGVÉDI AZ ORSZÁGOT ECHO TV. NOVÁK KATALIN: EGYRE TÖBB KISGYERMEKES CSALÁD ÉLETÉT KÖNNYÍTI MEG A GYED EXTRA, A GYED MAXIMÁLIS ÖSSZEGE DUPLÁJÁRA NÕTT 2010 ÓTA. MA ÉJFÉLKOR LEJÁRNAK AZ ÉVES ORSZÁGOS ÉS MEGYEI AUTÓPÁLYA-MATRICÁK. KSH: NÕTT A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA TAVALY A NEGYEDIK NEGYEDÉVBEN. JANUÁR 21-27. KÖZÖTT AZ ELÕZÕ HETINÉL 70 SZÁZALÉKKAL TÖBB, 65 000 BETEG FORDULT ORVOSHOZ INFLUENZASZERÛ TÜNETEKKEL. BRUTTÓ 3-3 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ ÉS A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL PÉNTEKEN. LEZAJLOTT SZERDÁN A MAGYARORSZÁG JOGÁLLAMISÁGÁRÓL SZÓLÓ VITA AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN. FRANS TIMMERMANS EB-ALELNÖK: A BIZOTTSÁG OSZTJA A MAGYARORSZÁGI JOGÁLLAMISÁGGAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKAT. DEUTSCH TAMÁS FIDESZES EP-KÉPVISELÕ SZERINT AZ EP BALLIBERÁLIS TÖBBSÉGE KAMPÁNYT INDÍTOTT A MAGYAROK ELLEN. ELÕSZÖR TÁRGYALT A BREXITRÕL THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ ÉS JEREMY CORBYN MUNKÁSPÁRTI VEZETÕ. JÁRÓKELÕKRE LÕTT EGY FÉRFI A FRANCIAORSZÁGHOZ TARTOZÓ KORZIKÁN SZERDÁN, BASTIÁBAN, EGY EMBER MEGHALT, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. VÍZ ALATTI KUTATÁS INDUL ANNAK A REPÜLÕGÉPNEK A FELKUTATÁSÁRA, AMELY EMILIANO SALA ARGENTIN LABDARÚGÓVAL A FEDÉLZETÉN TÛNT EL. LEGKEVESEBB 40 EMBER MEGHALT ÉS 850-ET ÕRIZETBE VETTEK A VENEZUELAI ERÕSZAKHULLÁM SORÁN JELENTETTE AZ ENSZ. GONDOK LEHETNEK VENEZUELA 3 MRD DOLLÁROS OROSZ HITELÉNEK VISSZAFIZETÉSÉVEL FIGYELMEZTETETT AZ OROSZ PÉNZÜGYMINISZTER-HELYETTES. VENEZUELAI FÕÜGYÉSZ: TILTSÁK MEG AZ ÖNMAGÁT MÚLT HÉTEN VENEZUELA IDEIGLENES ELNÖKÉVÉ KIKIÁLTÓ JUAN GUAIDÓNAK AZ ORSZÁG ELHAGYÁSÁT! HAJLANDÓ TÁRGYALNI AZ ELLENZÉKKEL NICOLÁS MADURO VENEZUELAI ELNÖK, DE CSAK NEMZETKÖZI KÖZVETÍTÕK RÉSZVÉTELÉVEL. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK ÓVA INTI AZ AMERIKAIAKAT ATTÓL, HOGY VENEZUELÁBA UTAZZANAK TWITTER. MÁJUSTÓL 3-TÓL 10 EURÓIG TERJEDÕ NAPI BELÉPÕDÍJAT FIZETTETNEK VELENCÉBEN AZOKKAL AZ EGYNAPOS TURISTÁKKAL. A DECEMBERI STRASBOURGI MERÉNYLET ÖT FELTÉTELEZETT SEGÍTÕJÉT VETTE ÕRIZETBE A FRANCIA RENDÕRSÉG ELZÁSZBAN. ISZLAMISTA TERRORTÁMADÁS ELÕKÉSZÍTÉSÉNEK GYANÚJA MIATT ELFOGTAK HÁROM IRAKI FÉRFIT NÉMETORSZÁGBAN. A FED NEM VÁLTOZTATOTT AZ IRÁNYADÓ 2,25-2,50 SZÁZALÉKOS DOLLÁRKAMAT-SÁVON. FEBRUÁR 5-ÉN TARTJA ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK KÖZÖLTE DREW HAMMILL, A DEMOKRATA PÁRTI HÁZELNÖK SZÓVIVÕJE. VÁDEMELÉST JAVASOL A HUAWEI ELLEN AZ AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI TÁRCA BANKI CSALÁS, KERESKEDELMI TITOK ELLOPÁSA ÉS HATÓSÁG FÉLREVEZETÉSE MIATT. PETER PELLEGRINI SZLOVÁK MINISZTERELNÖK SZERINT AMÍG NINCSENEK BIZONYÍTÉKOK A HUAWEI KÍNAI ELLEN, ADDIG NEM KELLENE ELHAMARKODOTT LÉPÉSEKET TENNI. LEBONTJA TÍZ ZAGYTÁROZÓJÁT A VALE BÁNYAVÁLLALAT A MÚLT HETI GÁTSZAKADÁS MIATT BRAZÍLIÁBAN. FEBRUÁR 4-TÓL, FELÚJÍTÁS MIATT, 22 KM HOSSZAN LEZÁRJÁK A BUDAPEST-HATVAN VASÚTVONALAT 10 HÓNAPRA ASZÓD ÉS PÉCEL KÖZÖTT. JANUÁR 17. ÓTA VESZTEGEL EGY ROMÁN FELSÉGJELZÉSÛ TEHERHAJÓ EGY ESZTERGOM ÉS SZOB KÖZÖTTI ZÁTONYON. EGY TÖBB NAPJA A VÍZBE SÜLLYEDT AUTÓT TALÁLTAK PILISMARÓTNÁL A DUNÁBAN SZERDA DÉLUTÁN, A KOCSIBÓL EGY HOLTTEST IS ELÕKERÜLT. KIGYULLADT EGY ELEKTROMOS KEREKESSZÉK EGY SZOLNOKI CSALÁDI HÁZBAN SZERDÁN, A FÜSTBEN EGY EMBER MEGHALT.