Az MNB elkerülne egy újabb a devizahitelesekhez hasonló tragédiát

Szigorítja az ingatlanhitelezés szabályait a Magyar Nemzeti Bank, hogy ne szaladjanak el a törlesztőrészletek és ne ismétlődjön meg az ami 2008-ban történt – mondta a jegybank felügyeleti szóvivője a Magyarország Élőben műsorában. Binder István szerint igaz hogy jelentősen nőtt az utóbbi évben a lakossági hitelállomány, de még így sem éri el a válság előtti mértéket, és a hitelfelvevők döntő többsége már most is a fix kamatozású kölcsönöket választja. Most arról folynak tárgyalások, hogy a lakástakarékpénztárak által kínált konstrukciók is illeszkedjenek a minősített fogyasztóbarát hitelek rendszerébe.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A lakástakarékhitelek esetében, egyeztetést folytatunk arról, hogyan tudnának bekapcsolódni a minősített hitel fogyasztóbarát rendszerbe. Természetesen, mint minden piaci szereplőnek, azt gondolom nekik is helyük lenne a palettán, erre a megoldás meg is lesz” – mondta.

Tekintse meg a teljes interjút: