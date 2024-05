Az MNB 50 bázisponttal csökkentette az alapkamatot

Az előző ülést követő háttérbeszélgetésen Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt mondta, hogy a változékony kockázati környezet továbbra is óvatos és türelmes megközelítést tesz szükségessé a kamatpolitikában. Hozzátette, hogy áprilisban új szakaszba lépett a monetáris politika, a korábbinál lassabb ütemben haladva, hónapról hónapra adatvezérelten döntenek az alapkamat további mérsékléséről. Június végére a 6,5-7 százalékos alapkamat elérését továbbra is reálisnak nevezte.

