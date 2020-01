Az MFB három új hitelprogramokat indít a kkv-knak

Balatonfüreden tartja szokásos, évadnyitó kihelyezett frakcióülését február 12-én és 13-án a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja - tudta meg a Magyar Nemzet. A lap információi szerint kiemelten foglalkoznak majd a börtönbiznisz megszüntetésével és a feltételes szabadságra bocsátás feltételeinek szigorításával. Iparág épült a börtönkártérítésekre, vannak ügyvédek, akik erre szakosodtak - mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Völner Pál hangsúlyozta: mindezt karitatív tevékenységnek állítják be, miközben milliárdokat visznek el az államtól, az áldozatokhoz pedig ennek csak a töredéke jut el kártérítésként. Költségvetési csalás miatt elrendelte a nyomozást az adóhatóság az MSZP zavaros pénzügyeivel kapcsolatban - írja a Magyar Nemzet. 115 millió forintos bírságot szabott ki a BKV-ra a Közbeszerzési Döntőbizottság a főpolgármester egyik előterjesztése miatt. A testület megsemmisítette azt a fővárosi közbeszerzést, amiben a budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám célú hasznosítását tervezték. Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes vizsgálja az oktatási szegregáció miatt megítélt kártérítésekkel kapcsolatos gyöngyöspatai eseményeket - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. Hét településen tartanak időközi önkormányzati választást vasárnap: Győrben, Patakon, Bokorban, Pötrétén és Irotán polgármestert, Apátvarasdon és Sényén képviselőket választanak. A Fidesz-KDNP polgármester-jelöltjét támogatja az MSZP győri szervezetének korábbi alelnöke. Németh Árpád, aki több cikluson át volt tagja MSZP-s színekben a közgyűlésnek, döntését azzal indokolta, hogy a vasárnapi időközi választás kimenetele meghatározó lesz a következő évtizedek szempontjából. Hét év alatt a felére csökkent a nem megfelelő fűtéssel rendelkező lakásokban élők aránya - közölte Rétvári Bence, a KDNP alelnöke. Három új hitelprogramot hirdetett meg a hazai kis- és középvállalkozásoknak a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.- jelentette be Sipos-Tompa Levente, az MFB Zrt. elnök-vezérigazgatója. Eljárást indít az Érdi Járási Hivatal a fertőzéseket okozó budaörsi szakrendelő egynapos szemészeti sebészet működési engedélyének ügyében - tájékoztat a Pest Megyei Kormányhivatal. Egyre több migráns érkezik Magyarország területére különféle módszerekkel: a kerítés alá ásott alagutakon, a kerítésen létrán átmászva, vízi úton, leplombált kamionokban - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Magyarországnak nemzeti érdeke, hogy védje a hazai nemzetiségeit és a határokon túli magyar közösségeit, ezért számára az anyanyelvi oktatás elősegítése, támogatása és fejlesztése kiemelt fontosságú - mondta Pacsay-Tomassich Orsolya, a KKM államtitkára. Példamutató, és komoly történelmi tudatról tanúskodik Magyarország kisebbségpolitikája - hangsúlyozta Bernd Fabritius, a német szövetségi kormány kitelepülők ügyéért és nemzeti kisebbségekért felelős megbízottja. Indonézia és Magyarország 500 millió dolláros közös befektetési alapot hoz létre - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter az ázsiai országban. Szijjártó Péter elmondta: ennek köszönhetően a magyar vállalatok részt vehetnek Indonézia rendkívül komoly közlekedési és vízgazdálkodási infrastrukturális fejlesztéseiben is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a davosi Világgazdasági Fórumon kijelentette, hogy Ukrajnának Közép- és Kelet-Európa vezető országává kell válnia. Bejelentette lemondását a kormánykoalíciós Öt Csillag Mozgalom éléről Luigi Di Maio olasz külügyminiszter. Blokkolt az orosz biztonsági szolgálat egy Hollandiában bejegyzett online szolgáltatót, amiről novembertől több ezer bombafenyegetés érkezett oroszországi bíróságokhoz, iskolákhoz, kórházakhoz, bevásárlóközpontokhoz és más létesítményekhez. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság átlépte a Brexit célvonalát, miután a parlament elfogadta a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodás törvénytervezetét. Az üzbég parlament alsóháza jóváhagyta az új kormányt - tájékoztatot Hodzsiakbar Tuljaganov szóvivő. Százhuszonkilenc illegális bevándorlót szállítottak vissza Líbiából önkéntes jelleggel Szudánba - közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. A líbiai főváros, Tripoli egyetlen működő repülőterét támadták a Halífa Haftar tábornokhoz, a Líbiai Nemzeti Hadsereghez hű erők - közölte a rivális, ENSZ-támogatású tripoli kormány egyik katonai szóvivője. Újabb erőszakos összecsapások törtek ki a libanoni fővárosban, dacára annak, hogy az előző nap megalakult kormányt vezető Hasszán Diáb miniszterelnök ígéretet tett arra: kabinetjével azon fog munkálkodni, hogy visszanyerje a közbizalmat. Nem akadályozta meg az indiai legfelsőbb bíróság az állampolgársági törvény országos tüntetéseket kiváltó - bírálói szerint muszlimellenes - módosításának hatályba lépését, miután megkezdte annak alkotmányossági vizsgálatát. Lezárták a tüdőgyulladást okozó új koronavírus-járvány kiindulópontjának számító közép-kínai Vuhan tömegközlekedési hálózatát, a hatóságok egyben felszólították a lakosokat, hogy ne hagyják el a várost - közölte a kínai sajtó. Oroszország megkezdte az új kínai koronavírus elleni vakcina kidolgozását, egyúttal az összes határátlépő pontján elrendelte a fokozott egészségügyi ellenőrzés bevezetését - jelentette be Anna Popova, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet vezetője. Lezuhant egy tűzoltó-repülőgép az Ausztrália délkeleti részén fekvő Új-Dél-Wales államban, a személyzet mindhárom tagja meghalt. Rekordmennyiségű, több mint 22 kilónyi heroint találtak a pénzügyőrök egy brit autóban Röszkén - tájékoztat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Őrizetbe vett a rendőrség egy oltalmazotti státuszban Magyarországon élő 30 éves szomáliai férfit, aki a gyanú szerint megerőszakolt egy nőt Budapesten - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Elkezdődött a legnagyobb Magyarországon épült lapátkerekes gőzös, a 2012-ben elsüllyedt Szőke Tisza roncsainak kiemelése Szeged-Tápén. Karambol miatt teljes szélességében lezárták a 4-es főút Üllőt elkerülő szakaszát - közölte az Útinform. Férfi kézilabda Eb: Portugália - Magyarország 34:26 Vízilabda Eb, férfiak, negyeddöntő: Magyarország-Oroszország 14:10 Női kézilabda NB I: Siófok KC-Győri Audi ETO KC 34:29 Női kosárlabda Euroliga: Sopron Basket-Lyon (francia) 67:53