Az itt működő német cégek szerint stabil és jó a magyar gazdasági környezet

Elfogadhatatlannak nevezte Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, hogy a bevándorláspártiak ma már nyíltan fenyegetik a bevándorláselleneseket - a kormánypárti politikus a svéd miniszterelnök nyilatkozatára reagált. Több mind 600 ezer támogató aláírást gyűjtött össze eddig a Fidesz az EP-kampányban - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója az M1-en. Április 23-án 16 óráig kell leadniuk az összegyűjtött 20 ezer érvényes ajánlást és bejelenteniük listájukat a pártoknak, ha indulni szeretnének a májusi EP-választáson - mondta Gáva Krisztián, a Nemzeti Választási Iroda elnökhelyettese az M1-en. Identitásválságról és egyéb belső problémákról tanúskodó hangfelvételek kerültek ki a pécsi DK egyik év eleji taggyűléséről, ahol még négy hiteles jelölt kiválasztása is gondot okozott az őszi önkormányzati választásra – írja a Magyar Nemzet. A magyar választók és Európa jövőjét szem előtt tartva, legjobb szakmai tudásuk szerint dolgoztak az Európai Parlamentben az elmúlt öt évben - értékelte munkájukat Ujhelyi István, az MSZP és Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője. A bevándorláspárti ellenzék totálisan szembe megy a magyar választókkal - reagált a Fidesz Ujhelyi István és Jávor Benedek sajtótájékoztatójára. A Demokratikus Koalíció beperli a Magyar Államkincstárt az ÁSZ-büntetés levonása miatt. Az Állami Számvevőszék felszólítja a DK-t, hogy ne használja kampánycéljaira a független Állami Számvevőszéket. Azt javasolja a pártnak, hogy az ÁSZ rágalmazása helyett vállalja a felelősséget a gazdálkodásában feltárt törvénysértésekért. Beismerte Mirkóczki Ádám, a Jobbik kommunikációs igazgatója, hogy korábban ő is tett antiszemita vagy rasszista megjegyzéseket zártkörű beszélgetéseken - írja az Origo. Az antiszemitizmus egy politikai fegyver, amit a baloldal arra forgat, amerre szeretne - jelentette ki Schmidt Mária a Bayer Show-ban. A Terror Háza főigazgatója emlékeztetett: a Jobbik bármilyen megnyilvánulása maga volt az antiszemitizmus, de amióta kitalálták, hogy össze akarnak fogni velük, megváltozott a véleményük. Erős a bérleti és a befektetési kereslet a hazai kereskedelmi ingatlanok piacán, erre a kínálat csak késve tud reagálni, tavaly a piac minden területén csökkent a kihasználatlansági ráta - derül ki az MNB jelentéséből. A magyar gazdaság tavalyi, kiemelkedő, 5 százalékos gazdasági növekedése is megalapozta, hogy az itt működő német cégek stabilnak és jónak tartják a magyar gazdasági környezetet - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. 48 százalékkal emelkedett februárban az építőipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint az ipari- és lakóingatlanok építése közel 40, az egyéb építményeké 65 százalékkal nőtt. A Magyar Nemzeti Bank 81,6 millió forintra bírságolta a Magyar Cetelem Bankot az adósságfék-szabályok, továbbá a kapcsolódó belső szabályozási és adatszolgáltatási előírások megsértése miatt. Jelenlegi formájában nem tölti be valódi szerepét a pedagógusok pályaalkalmassági vizsgálata, ezért a szakma szeretné, hogy a képzés későbbi szakaszába építsenek be még egy szűrőt - írja a Magyar Nemzet. Szerbia mielőbbi európai uniós csatlakozása mellett állt ki Orbán Viktor Szabadkán, a magyar és a szerb kormány ötödik együttes ülése után. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a következő nagy történelmi feladat Szerbia EU-tagságának megvalósítása, amely a szerbeknek és a magyaroknak egyaránt jó lesz, és szüksége lesz rá az EU-nak is. Közös magyar és szerb sikernek nevezte a balkáni migrációs útvonal megváltozását Orbán Viktor miniszterelnök a közös kormányülés utáni sajtótájékoztatón. Többek között az európai integrációban nyújtott támogatásért, a gazdasági együttműködésért és a magyarországi szerb kisebbség támogatásáért is köszönetet mondott Ana Brnabic szerb miniszterelnök Orbán Viktornak és a magyar kormánynak. Magyarország egyértelmű érdeke az, hogy Szerbia erős ország legyen, hiszen a szomszédok erőssége felértékel bennünket - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szabadkán. Az európai normáknak minden elemében megfelelő, biztonságos, versenyképes, jól üzemelő erőmű épül Pakson - jelentette ki Kovács Pál, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár Szocsiban, az idei Atomexpo nemzetközi fórumon. Uniós pénzeket vonna el Magyarországtól a svéd miniszterelnök, mivel hazánk nem támogatja a bevándorlást. Stefan Löfven szerint elfogadhatatlan, hogy Magyarország blokkolja az uniós menekültügyi szabályozásokat. A minőségi jogalkotás javította az uniós politika kialakításának módját – közölte az Európai Bizottság első alelnöke. Frans Timmermans hozzátette: bizonyos esetekben módosítani kell a jogalkotási eljárásokat és kivételt kell tenni, amikor erre sürgős politikai helyzetek miatt szükség van, mint ahogy a migrációs válság csúcspontján történt. Az Európai Bizottság elégedett a migránsoknak biztosított bankkártyaprogrammal, amely helyes eszköze a szükséget szenvedők számára biztosítható, valódi humanitárius segítségnyújtásnak - jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke. Terrortámadás előkészítésének gyanújával előállítottak és őrizetbe vettek egy 22 éves férfit a belgiumi Wavre városában - közölte az illetékes belga ügyészség. Ausztriában idén március végéig mintegy 30 százalékkal kevesebb menedékkérelmet adtak be, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában - jelentette a helyi sajtó. Theresa May brit miniszterelnök elsődleges célkitűzése a brit EU-tagság megszűnésének feltétrendszerét rögzítő megállapodás parlamenti elfogadtatása még a május 23-án kezdődő európai parlamenti választások előtt - mondta Jeremy Hunt brit külügyminiszter. Néhány ezernyi szavazatkülönbség döntött a finnországi választásokon, az élen az ellenzéki, baloldali finn Szociáldemokrata Párt végzett, míg szorosan a nyomában, a második helyre a nacionalista Finnek jutottak - közölte a finn igazságügyi minisztérium. Jóváhagyták az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalások megkezdését a feszültség enyhítése érdekében az uniós tagállamok kormányai. Mind polgári, mind katonai vonalon teljesen megszűnt az együttműködés Oroszország és a NATO között - jelentette ki Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes. Donald Trump amerikai elnök 2019 első három hónapjában 30 millió dollár adományt gyűjtött újraválasztási kampányára - jelentette az NBC televízió Trump kampánystábjára hivatkozva. Hét csádi katona életét vesztette, tizenöt pedig megsebesült a Boko Haram nigériai terrorszervezet támadásában. A dzsihadisták 63 embert vesztettek - közölte Azem Bermandoa katonai szóvivő. A szudáni hatóságok fel akarják oszlatni a védelmi minisztériumnál napok óta ülősztrájkot folytató tüntetőket, de tiltakozók siettek a helyszínre, hogy megakadályozzák a hatósági intézkedést - jelentette a Reuters hírügynökség. Aggodalmát fejezte ki a hindu és a keresztény közösségek nőtagjainak erőszakkal való iszlámra térítésével és muszlimokkal kötött kényszerházassága miatt a Pakisztáni Emberi Jogi Bizottság. Mun Dzse In dél-koreai elnök közölte, hogy kész bárhol, bármilyen formában találkozni Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. Emberölés miatt jogerősen kilenc év börtönre ítélt a Pécsi Ítélőtábla egy Tolna megyei nőt, aki tavaly októberben halálosan megsebesítette a szeretőjét. Húsz kilogramm marihuánát próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi - közölte Szanka Ferenc, a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője. Jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt vádat emeltek egy 45 éves nő ellen, aki belvárosi bulizóknak árult Budapesten ecstasytablettát és amfetaminport – közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész. Harmincmillió forint értékű drogot foglaltak le a rendőrök Budapesten - a két férfinél ötféle kábítószert és nagy mennyiségű pénzt találtak. Fokozottan ellenőrzi a jövőben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az erdei faválasztékot szállítókat az esetleges visszaélések felszámolása érdekében - közölte a Nébih. Hosszú Katinka újabb két számban nyert a stockholmi nemzetközi úszóversenyen, így már öt éremnél, közte négy aranynál jár. Férfi kézilabda Eb-selejtező: Magyarország - Oroszország 23:23 Fucsovics Márton változatlanul a 37. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján. Jövőre Budapestről rajtol a Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny.