Az innovációs miniszter koránt sem olyan borúlátó

A környezetvédelemért felelős európai uniós szakminiszterek múlt kedden abban állapodtak meg Luxemburgban, hogy 2030-ra 35 százalékkal leszorítanák az új autóknál az éghajlat-változásért leginkább felelősnek tartott szén-dioxid gáz kibocsátását. Az egyik német autógyár magyarországi üzemének kommunikációs igazgatója szerint náluk nem jelent nagy gondot az előírás teljesítése.

„A legszigorúbb kibocsátási feltételeknek is megfelelnek azok a motorok, amiket mi beépítünk. A gyártássorán pedig már gyakorlatilag most is, mint említettem, zöld gyárként tekintünk magunkra, azok is vagyunk: hulladékkeletkezés szempontjából mindenképpen példamutató az, amit a kecskeméti gyár elért, illetve a gyártás során keletkezett kibocsátás mértéke is megfelel minden olyan előírásnak, ami a zöld gyárként már megjelölheti ezt a létesítményt” – nyilatkozta Ludvig Orsolya, a Mercedes-Benz Manufacturing Kft. kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgató.

„Ez csak akkor teljesíthető, hogyha a technológiát jelentős mértékben fejlesztjük.”

A luxemburgi döntés a magyar autóipari beszállítókat viszont jelentősen érinti – a Magyar Járműalkatrész-gyártók Országos Szövetségének elnöke szerint. Nyírő József azt mondta egy szakmai konferencián, hogy csaknem hétszáz beszállító van Magyarországon, nekik szükséges lesz egy technológiai átállás. „Az alternatív hajtás, az egy nagyon érdekes szempont most. Én azt gondolom, hogy most igazán sebesség váltás lesz a rendszeren belül, nagyon nagy változások előtt állunk. Azt gondolom, hogy jelentős mértékben fognak változni év/év a rendszer elemei” – fogalmazott Nyírő József.

Európa egyik legnagyobb autógyártója, a Volkswagen vezérigazgatója a Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában azt mondta, hogy a döntés miatt munkavállalóik egynegyedét, nagyjából százezer embert el kell bocsátani. Az innovációs és technológiai miniszter nem ennyire borúlátó a magyar munkavállalók tekintetében.

„Egy villamos géppel szerelt autó az egyszerűbb szerkezet, nem tartalmaz annyi alkatrészt, mint egy belsőégésű motoros jármű. Ennek ellenére például a technológiai folyamatai egy belső égésű motornak egészen mások, tehát ilyen értelemben az mondom, hogy ezt a fajta veszély nem feltétlen látom. És nagyon fontos dolog, hogy a beszállítók tudjanak rugalmasak lenni, más típusú termékeket is gyártani, a fém az fém lesz ott is, a műanyag az műanyag lesz ott is, legfeljebb nem úgy fog kinézni” – nyilatkozta Palkovics László.

A tárcavezető hozzátette, a 35 százalékos előírás alól Magyarország felmentést kapott: több olyan autógyár is van, amelyik jóval a megszabott érték alatt teljesít. Nekik nagy gondot okozott volna annak a technológiának a fejlesztése, amellyel ezt az értéket teljesíteni tudták volna.