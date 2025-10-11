Keresés

Gazdaság

Az igazi zöld megállapodás: míg Brüsszel rombol, a magyar kormány zöld energiával épít gyárat

2025. október 11., szombat 10:30 | Világgazdaság
kormány napelem munkahelyteremtés Dunavecse zöld energia újraiparosítás magyar modell gyárépítés Szijjártó Péter Brüsszel

Egy csaknem tízmilliárd forintos, szinte kizárólag napenergiával működő gyár alapkövét tették le Dunavecsén. Szijjártó Péter a beruházás kapcsán hangsúlyozta: ez a magyar modell, ahol a zöld energia nem ideológiai fegyver, hanem a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés motorja, ellentétben Brüsszel romboló politikájával.

  Az igazi zöld megállapodás: míg Brüsszel rombol, a magyar kormány zöld energiával épít gyárat

Egy csaknem tízmilliárd forintos, szinte kizárólag napenergiával működő gyár alapkövét tették le Dunavecsén. Szijjártó Péter a beruházás kapcsán hangsúlyozta: ez a magyar modell, ahol a zöld energia nem ideológiai fegyver, hanem a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés motorja, ellentétben Brüsszel romboló politikájával.

Tízmilliárdos zöld beruházás a Duna partján: új gyár épül Dunavecsén

Egy magyar-szerb tulajdonú vállalat tízmilliárd forintos beruházással épít vasbeton szerkezeteket gyártó üzemet a négyezer fős Dunavecsén. A kormány 2,4 milliárd forinttal támogatja a projektet, amely már az első ütemben 65 új munkahelyet teremt a térségben. A beruházás nemcsak a helyi gazdaságot lendíti fel, de a jövőbe is mutat: a gyár szinte kizárólag napenergiával fog működni, bizonyítva, hogy a környezetvédelem és az ipari fejlődés kéz a kézben járhat.

Az igazi zöld megállapodás: józan ész az ideológia helyett

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédében kiemelte a beruházás jelentőségét, amely tökéletesen megmutatja a különbséget a magyar és a brüsszeli "zöld politika" között. Míg Brüsszel egy elhibázott, ideológiai alapú zöld politikát erőltet, amely a szankciókkal és az irreális elvárásokkal tönkreteszi az európai ipart és a gazdaságot, addig a magyar kormány a józan észre alapoz. A magyar modellben a zöld energia nem egy romboló ideológia, hanem egy lehetőség a gazdaság erősítésére, a rezsicsökkentés megvédésére és új, modern munkahelyek teremtésére. A kormány ezért is támogatja a zöld beruházásokat, a napelemek telepítését és a környezetbarát technológiákat.

A magyar modell működik: hazai vállalkozások az élen

A miniszter rámutatott: az elmúlt másfél évtized Magyarország sikeres újraiparosításáról szólt. A kormány Európa egyik legberuházásbarátabb környezetét teremtette meg, aminek eredményeként mára gyakorlatilag teljes a foglalkoztatás. Különösen fontos tendencia, hogy míg korábban a külföldi cégek domináltak, a beruházások darabszámát tekintve az elmúlt két évben már a hazai vállalatok vették át a vezetést. Ez is bizonyítja, hogy a kormány gazdaságpolitikája sikeres, és a magyar cégek képesek a növekedésre. A dunavecsei beruházás is ezt a pozitív folyamatot erősíti.

 Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát, miközben Magyarország a jövőt építi átfogó elemzésünkből!

Forrás: Világgazdaság

