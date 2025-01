Az év első, sürgető feladata: csatlakozni a Napenergia Plusz Programhoz + videó

Megosztás itt:

„Már közel 21 háztartás támogatásáról született döntés csak ebben a programban” – közölte Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. A politikus a Facebookon egy videóban hozzátette, hogy a most futó pályázatokra 260 milliárd forintot fordítanak hasonló célokra.

Czepek Gábor államtitkár a Facebook-videójában kiemelte: a január 15-ig elérhető lehetőséggel is abban segítik a magyar családokat, hogy minél kedvezőbb áron, minél tisztább forrásból juthassanak energiához. A sikeresen pályázók akár ötmillió forint támogatást is kaphatnak napelem és energiatároló beszerzésére és felszerelésére - mondta. Eddig közel 21 ezer háztartás támogatásáról született döntés csak ebben a programban. De más kiírásokkal is bátorítják a családokat és vállalkozásokat arra, hogy minél többen termeljenek és tároljanak zöldenergiát.

A most futó pályázataikban összesen 260 milliárd forintot fordítanak hasonló célokra - ismertette az államtitkár. "Önök is tudják, mi is tudjuk: nem az üres lózungokkal, a hiteltelen és gazdaságra káros brüsszeli zöldideológiával lehet megvédeni a természetet. A tiszta és egészséges környezethez hatékony intézkedések kellenek, amelyek egyúttal a családokat is segítik, és energiafüggetlenséget biztosítanak nemcsak az ország, hanem a családok szintjén is. Magyarország meg tudja csinálni!" - fogalmazott Czepek Gábor.

Forrás: Világgazdaság / MTI

Fotó: AFP