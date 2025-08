Az Európai Unió ahelyett, hogy a pénzt Ukrajnába küldi, fordíthatná például a migráció elleni küzdelemre is + videó

Megosztás itt:

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen abban állapodott meg egyebek mellett, hogy az EU exportjára 15%-os vámtétel vonatkozik majd. Sőt Ursula von der Leyen azt is vállalta, hogy 750 milliárd dollár értékben vásárol majd energiatermékeket az USA-tól. De arra is ígéretet tett, hogy az unió 600 milliárd dollár értékben fektet be az Egyesült Államokban, miközben az unió vállalkozásaira nincs közvetlen hatásuk.

Ursula von der Leyen alkuja azonban nem csak a kereskedelemről szólt, hanem például Ukrajnáról is - erről már Európai Bizottság kereskedelmi biztosa beszélt anélkül, hogy részleteket közölt volna.

,,Számomra nagyon fontos politikai válasz a megállapodás, mert itt nem csak a kereskedelemről van szó. Hanem a biztonságról, Ukrajnáról. A jelenlegi geopolitikai instabilitásról. Nem tudok minden részletbe belemenni, amit megbeszéltünk, de biztosíthatom önöket, hogy nem csak a kereskedelemről volt szó."

Orbán Viktor szerint azonban az Amerikának és Ukrajnának felajánlott összegeket inkább az Európát sújtó migrációra kellene költeni.

Afrikából 10 de lehet hogy 100 milliós nagyságban fognak megindulni néptömegek európa felé. Ha valaki járt ott, ismeri, tanulmányozza. Ha sürgősen, ahelyett hogy a pénzt Ukrajnába küldenénk, meg elküldenénk Trumpnak, Trump elnök úrnak Amerikába, mert most éppen oda akarunk küldeni 600 milliárd eurónyi beruházást, ami nekünk sincs.

A miniszterelnök szerint ez a tőke többek között lehetőséget nyújthatna az unió számára, hogy stabilizálja az olyan afrikai országokat, ahonnan a legtöbb menekült indulhat el Európába a következő években.

Fotó: Fred Guerdin