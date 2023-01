Az Európai Unió 10. szankciós csomagja a hazai energiaellátást is veszélyezteti

Megosztás itt:

A témában Hárfás Zsolt atomenergia-szakértő elmondta, hogy nemzetbiztonsági, és nukleárisbiztonsági kockázatot is hordozna, ha az unió megkövetelné, hogy az európai atomerőművek más típusú atomreaktor üzemanyagra álljanak át. Magyarország mellett több európai ország is orosz uránt használ, egy más típusú üzemanyagra való áttéréshez pedig közel 7 évre lenne szükség.

-Egy friss üzemanyag fejlesztéséhez, nem elég 1-2 év, főleg úgy hogyha az nukleáris biztonságot is elsőrendűnek kívánjuk tekinteni. Ma legalább 7 évre lenne szükség ahhoz, hogy például egy atomerőmű üzemeltető egy más fajta üzemanyagot használjon az orosz üzemanyag helyett.

Még abban az esetben is, hogyha már most rendelkezésre áll az az üzemanyag. Folyamatos tesztelésekre és mindenféle engedélyekre van szükség, és azt sem szabad elfelejteni, hogy korábban az amerikai Westinghouse például Ukrajnában is próbált orosz típusú reaktorokba elhelyezni amerikai típusú üzemanyagot, azonban számos esetben súlyos műszaki problémák léptek fel.

- nyilatkozta a szakértő.