Az európai baloldal pénzt vonna el Magyarországtól

Pengeélen Európa energiaellátása

Évtizedek óta nem volt olyan bizonytalan Európa energiaellátása, mint most. Vannak olyan országok, amelyeket jobban sújt ez a probléma, így például Németországban könnyen előfordulhatnak akár nagyobb áramkimaradások is, ami káoszt okozhat és emberéleteket is követelhet.