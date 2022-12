Az EU elfogadta a kilencedik szankciós csomagot

Megosztás itt:

Az uniós tanács tájékoztatása szerint az újabb szankciós csomag alapján megszorító intézkedések vonatkoznak az orosz védelmi ipart támogató vállalatokra, politikusokra és politikai pártokra. További két orosz bankot céloznak, négy orosz műsorszolgáltató működését tiltják be az EU-ban. További exportellenőrzéseket és korlátozásokat vezetnek be, különösen a kettős felhasználású, azaz a polgári mellett a katonai célokra is használható termékekre. Az intézkedés vegyi anyagokat, idegmérgeket, elektronikai és informatikai eszközök alkatrészeit érinti, valamint megtiltja az orosz bányászati ágazatba történő új beruházásokat.

Borítókép: Shutterstock