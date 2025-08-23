Az energiajogász: Hét tény, amit nem akarnak, hogy tudj + videó

Megosztás itt:

Ukrán támadások a Barátság kőolajvezeték ellen. A valós helyzet hét pontban, különösen azoknak, akik nem értik vagy nem akarják tudomásul venni a tényeket:

1. Az Unecha olajátemelő állomás, amelyet az ukránok most támadtak, a Barátság kőolajvezetéknek az az állomása, amely kifejezetten Magyarország és Szlovákia felé biztosítja a kőolaj zavartalan szállítását. Ukrajna tehát CÉLZOTTAN A MI ELLÁTÁSUNKAT támadja, minket támad, nem csak úgy bele a nagyvilágba, nem is az oroszokat, akiknek mind volumenben, mind bevételben kb. mindegy. Ezért ne higgyünk a Portfólió-féléknek, amik már elkezdték magyarázni a bizonyítványt: Ukrajna “mélyebb stratégiát követ” meg “hosszú távú okokból”, globális üzemanyagár, blabla. Nem.

2. A SZÁLLÍTÁS LE IS ÁLLT. Jogi értelemben azt szoktuk mondani, hogy két dolog számít: a célzat (ok) meg az eredmény. Hát itt mindkettő megvan: az ukránok direkt a mi ellátásunkat támadták és le is állt a szállítás. Innentől jogi értelemben nincs is több látnivaló. Hazánk olajellátásának 58%-a ott jön, leállt, és ez a mennyiség NEM IS TUD MÁSHOL JÖNNI. Az Adria olajvezeték szivattyú-kapacitása - szemben az ezzel ellentétes maszatolással - nem alkalmas egy az egyben kiváltani a Barátság kőolajvezeték kapacitását. Az sem mindegy, honnan jön az olaj. Nekünk eredendően urals típusú, orosz olaj kell a finomítóinkba. A MOL 170 millió dollárt költött az Adria-vezeték fejlesztésére, és újabb 500 millió dollárt a finomítók átalakítására, de nem vagyunk még kész. Kell tehát az orosz urals olaj.

3. Tudják ezt az ukránok is, ezért támadnak. Egy hét alatt immár harmadszor. A Barátságon évi 5,7 millió tonna olaj jön a két finomítóba: Pozsonyba és Százhalombattára, míg 2,1 millió tonna nyersolaj érkezik horvát irányból, az Adria-vezetéken keresztül. Ennek a két finomítónak az ellátása a tét ugyanis, innen lesz a benzin meg a dízel. Ezek együttes kapacitása évi 14 millió tonna. A horvátok amúgy majdnem hatszorosára emelték a tranzitdíjat. Most ha félretesszük az urals olaj problémáját meg az Adria szűk keresztmetszeteit, akkor is évente 500–600 millió dolláros többletkiadást jelentene az országnak a finomítók etetése a Barátság vezeték nélkül.

4. A tét nagy, Magyarországnak ugyan komoly készletei vannak, de nem végtelenek. A mellékelt táblázaton láthatók az olaj, benzin, dízel- és kerozin-tartalékaink. Ezek külön-külön 96 napra elegendők, plusz a tartalékolt olajból is benzin meg dízel lesz, tehát még tovább ki tudunk tartani. Van a MOL finomítóiban is tartalék, meg eleve van valamennyi tartalék a nagykereskedelmi üzemanyag-ellátásban, de még pici a kutakon is. Sokkal jobban állunk tehát készletekkel, mint bármelyik európai ország, mondjuk a többiek ellátása nem is egy ilyen elképesztő szomszédtól függ persze, mint amilyen Ukrajna.

5. Hiába a nagy készletek, az árfelhajtó hatás azonban nagyon hamar, a felvásárlási pánik meg négy-hat hét alatt jelentkezne, ami megborítja a stratégiai nyugalmat. Ez a kutakon gyors áremelkedést okozna és akár ellátási zavarokat is, hiába a stratégiai készletek. Itt pedig már nem segít be az olaj világpiaci ára, ha egyszer itt áll sor a kutakon: a Barátság magyar-szlovák irányú vezetékén leálló olajszállításnak amúgy sem lenne semmi hatása a világpiaci árakra, csak a régiónkra. Ahogy ezt is nagyon jól tudják derék szomszédaink, és az itteni hazug, globalista média is.

6. Most jön a jogos ellenvetés, hogy de hisz’ az EU tagjai vagyunk, meg amúgy mindenféle nemzetközi szervezeté-egyezményé is, hát pont ez az értelme ezeknek a gittegyleteknek. Ám hiába fordulunk az EU-hoz, az EU MAGASRÓL TESZ RÁNK, még örül is. Pedig Ukrajna ezzel a saját, EU-val kötött megállapodását is súlyosan megszegi, meg amúgy azt a nemzetközi Energia Chartát is, ami világosan tiltja a tranzit veszélyeztetését vagy ellehetetlenítését, és amelyet Ukrajna is aláírt. Eddig háromszor fordultunk az Európai Bizottsághoz az elmúlt két évben ukrán támadások, illetve ukrán jogi lépések miatt, ám minden alkalommal csupán cinikus meg kitérő válaszokat kaptunk, vagy épp semmit. A Bizottság hatásköri hiányra hivatkozott, az időt húzta, meg gúnyosan azt mondta, de hisz’ már megoldódott amikor időközben máshogyan biztosítottuk az ellátásunkat. Meg persze az örök, pofátlan mondás: diverzifikáljunk. Érdekes ugyanez az EU nem habozott egységes állásfoglalást kiadni és súlyos további lépéseket kilátásba helyezni az oroszokkal szemben, amikor az amerikai titkosszolgálat felrobbantotta az Északi Áramlat gázvezetéket, és a teljes brüsszeli propaganda igyekezett Oroszországra fogni az egészet, ti. hogy az oroszok magukra robbantották a saját vezetéküket.

7. A konklúzió. Aki a fentiek ellenére mégis azt mondja 1) nincs itt semmi látnivaló, 2) a vezeték csak úgy ott volt, 3) hát háború van, gonosz oroszok illetve 4) Magyarország megérdemli, hát Putyin háborús gépezetét táplálja, az egyszerűen HAZAÁRULÓ. - fejezte Facebook megosztását Tóth Máté, az energiajogász.

Forrás: Az energiajogász/Facebook

Fotó: Hír Tv