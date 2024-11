Megosztás itt:

Még a kecskeméti Mercedesnél is jobban fizet majd a szegedi BYD. Míg a német prémiumgyártó hazai üzemében átlagosan 1600 eurót lehet keresni, a kínai cég 1800-2000 eurót fizet majd havonta – írja az index. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint így a jövőre megnyíló üzem nemcsak a régió infrastruktúráját fogja javítani, hanem a béreket is felfelé húzza majd. Most még a szegedi fiatalok közül sokan Budapesten, a Dunántúlon vagy külföldön kénytelenek munkát vállalni, mert – ahogy többen is elmondták – a Dél-Alföldön nem kapnak megfelelő ajánlatokat. A cég szegedi beruházásának már a híre is felpezsdítette a munkaerőpiacot.

A kínai gyár gőzerővel épül, és néhány hete a cég személyzeti osztálya már megkezdte a munkaerő-felvételt is, a tervek szerint 2025 végén már legurulnak az első kész autók is a gyártósorról. Nyelvtanulási láz is indult, Szegeden összesen 430 diák kezdett kínaiul tanulni.

A kínai elektromos autókra kivetett, novembertől hatályos büntetővámok kérészéletűek lesznek, a megoldás ebben egyre közelebbinek látszik. Az elmúlt hét végén hivatalosan is megszületett az első vámmentes elektromos kínai autó Európában, méghozzá a Chery és a spanyol EV Motors vegyesvállalatának Barcelona melletti üzemében. Az elsőség kérdése persze viszonylagos, függően attól, hogy kínai részegységekből származó elektromos modell mechanikus összeszereléséről van-e szó, mint azt a Stellantis és a kínai Leapmotor végzi az előbbi lengyelországi Tychyben lévő üzemében. Az uniós beszállítói arány gyors növelésével a termelést évi 150 ezer darabosra futtatják fel. A Chery villanyautóit 20,7 százalékos büntetővám sújtja, a 10 százalékos egységes alapvámon felül. A kínaiak számára kulcskérdés a vámügy rendezése, a gazdaságos üzleti modell ugyanis nem bír el egy ilyen jellegű extra terhet.

