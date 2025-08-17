Az Egyesült Államok lemondja az augusztusra tervezett kereskedelmi tárgyalásokat Indiával

Megosztás itt:

A jelentés szerint a tervezett kétoldalú kereskedelmi megállapodásról folyó tárgyalások valószínűleg egy másik időpontra halasztódnak, ami eloszlatja azokat a reményeket, hogy az indiai árukra kivetett újabb vámok augusztus 27-i hatálybalépése előtt valamilyen enyhítésre kerül sor.

A hónap elején Donald Trump amerikai elnök további 25 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra, hivatkozva India orosz olajimportjának folytatására. Az intézkedés jelentősen fokozta a két ország közötti feszültséget.

Az augusztus 27-én hatályba lépő importvám-rendelkezés egyes indiai exporttermékek vámját 50 százalékra emeli, ami az Egyesült Államok kereskedelmi partnerei között a legmagasabbak közé tartozik.

Az öt fordulóban zajló tárgyalások után Újdelhi és Washington között megszakadtak a kereskedelmi tárgyalások, mert nem sikerült megegyezni India hatalmas mezőgazdasági és tejipari szektorának megnyitásáról és az orosz olajvásárlás leállításáról.

India külügyminisztériuma szerint az országot igazságtalanul büntetik azért, mert orosz olajat vásárol, miközben az Egyesült Államok és az Európai Unió továbbra is importál árukat Oroszországból.

Fotó: Shutterstock