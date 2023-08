Az atlétikai vb turisztikai szempontból is jelentős fontosságú

Megosztás itt:

Minden idők legjobb atlétikai világbajnokságát szeretném - így nyilatkozott a Budapest 2023 Nonprofit Zrt vezérigazgatója. Németh Balázs azt mondta, úgy szeretnék megszervezni az atlétikai vb-t, ahogy eddig még egyetlen ország sem.

Elárulta azt is, van olyan versenynap amire már nem lehet jegyet kapni, de mind a 9 napon lesz magyar érdekeltség.

Az atlétikai vb nem csak szakmai, de komoly turisztikai jelentőséggel is bír. Kiss Róbert Richárd szakújságíró szerint, a következő évek forgalmára is kihathat, ha most a világ minden részéről érkezők jó benyomást szereznek Magyarországról.

A turisztikai szakújságíró kiemelte, nem csak az atlétikai vb, de a Sziget Fesztivál is vonzza a külföldi látogatókat, így az szintén megemeli a vendégéjszakák és a turisták számát Budapesten.