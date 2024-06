Az aratás a tavaszi nagy meleg miatt korábban kezdődik az Alföldön + videó

Megosztás itt:

Dolgoznak a kombájnok az Alföldön. Tizenkét- tizennégy nappal később szokott kezdődni a betakarítás, de a tavaszi nagy meleg meggyorsította a kalászosok érését, így jóval Péter- Pál előtt a földeken dübörögnek a gépek.

Rigó András, gazdálkodó: "Nagyon sok eső volt az aratás előtti időszakban, ami nagyon megnehezítette a szénabetakarítást például. Illetve az aratásban is nehézséget okozott, valamint voltak olyan területek, ahol jég is volt, ott pedig gabonában is kárt okozott, illetve a napraforgóban is, kukoricában is."

A termésátlagok tekintetében is nagy a szórás: van olyan terület, ahol a másfél tonnát sem éri el hektáronként, míg másutt a hat tonnát is meghaladja a búza mennyisége.

Kiss Józsefné, elnökhelyettes, Jász- Nagykun- Szolnok Vármegyei Agrárkamara: "Olyan árak vannak, amivel csak veszteségre lehet termelni. Alacsony termésátlag, ötven forint körül van az árpa ára, minőségtől függően kicsit alatta, kicsit fölötte. Hatvan forint körül van a búza ára, az is kicsit alatta, kicsit fölötte és ilyen termésátlaggal nem lehet, csak veszteséget termelni."

A Dunántúlon valamivel jobb a helyzet, hiszen az Alföldön nem csak a betakarítás előtt nagy mennyiségű csapadék rontott a helyzeten, hanem az is, hogy tavasszal két és fél hónapig nem esett eső.