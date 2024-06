A tárcavezető kiemelte: a magyar borászat versenyképességének erősítéséhez fejlesztésekre, innovációra van szükség. "Az Agrárminisztérium továbbra is kiemelt partnerként, szövetségesként tekint az ágazat képviselőire és támogatásokkal segíti, hogy a szőlő- és a borágazat a jövőben is zászlóshajóként vezesse az agráriumot" - mondta Nagy István.

Az agrárminiszter szerint a fiatalokat meg kell nyerni a kulturált borfogyasztásnak. Mint mondta, el kell fogadni, hogy nem csak bort érdemes termelni vagy értékesíteni, hanem olyan termékeket is, mint a must, a murci, pezsgő, habzóbor, ízesített borok, bor alapú koktélok, de nem szabad elutasítani olyan megoldásokat sem, mint az alkoholmentes bor - hívta fel a figyelmet.

