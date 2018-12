Az ágazat fehéredését várják az áfacsökkentéstől

2018. DECEMBER 21., PÉNTEK ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁGOT KELL KÉPVISELNI BRÜSSZELBEN, NEM FORDÍTVA KOSSUTH RÁDIÓ. ÁDER JÁNOS ALÁÍRTA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁT - TETTE KÖZZÉ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL. AZ ÁLLAMFÕSZERINT A MÓDOSÍTÁS NEM ÜTKÖZIK AZ ALAPTÖRVÉNYBE,ÉS SZÁMOS ORSZÁGBAN A TÚLÓRA MÉRTÉKE A HAZAIVAL MEGEGYEZÕ VAGY AZT MEGHALADÓ. A TÜNTETÉSEK FOLYTATÁSÁT ÍGÉRI AZ ELLENZÉK. A RENDÕRSÉG TÜNTETÉSI KISOKOST KÉSZÍTETT A DEMONSTRÁLÓKNAK, A TÖRVÉNYEK BETARTÁSA ÉRDEKÉBEN. EDDIG TÖBB MINT 1,3 MILLIÓAN TÖLTÖTTÉK KI A CSALÁDOKRÓL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDÕÍVET JELENTETTE BE A DÖMÖTÖR CSABA ÁLLAMTITKÁR. AZ ÚTFEJLESZTÉSI CÉLOKRA 2500 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍT A KORMÁNY 2025-IG KÖZÖLTE AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER BERETTYÓÚJFALUBAN. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: A KORMÁNY ADÓCSÖKKENTÉSI POLITIKÁJA JÖVÕRE TÖBB MINT 200 MRD FT-OT HAGY A GYERMEKES CSALÁDOKNÁL, A LAKOSSÁGNÁL ÉS A VÁLLALKOZÁSOKNÁL. A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG VEZÉRIGAZGATÓJA SZERINT A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA TÖRTÉNELMI REKORDOT FOG ELÉRNI 2018-BAN. AGRÁRMINISZTÉRIUM: ERÕSÍTI A MAGYAR TEJIPAR VERSENYKÉPESSÉGÉT AZ UHT ÉS AZ ESL TEJ ÁFÁJÁNAK CSÖKKENTÉSE. DOMOKOS LÁSZLÓ: A KÓRHÁZAK EGY RÉSZE TÖBBET KÖLT, MINT AMENNYIRE JOGOSULT LENNE MAGYAR IDÕK. TÖBB MINT TÍZMILLIÁRD FORINTTAL TÁMOGATJA A KORMÁNY AZ ESZTERGOMI NAGYBOLDOGASSZONY ÉS SZENT ADALBERT FÕSZÉKESEGYHÁZ REKONSTRUKCIÓJÁT. 3 FORINTTAL CSÖKKENT A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRA, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT. LÖVÉSEK DÖRDÜLTEK EL BÉCSBEN EGY BELVÁROSI ÉTTEREMBEN, EGY EMBER MEGHALT, EGY SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT APA HÍRÜGYNÖKSÉG. AZ OSZTRÁK RENDÕRSÉG KIZÁRTA, HOGY TERRORCSELEKMÉNY TÖRTÉNT VOLNA BÉCSBEN. EGY LITVÁN SZEMTANÚ SZERINT A BÉCSI LÖVÖLDÖZÉSBEN RÉSZT VEVÕK SZLÁV NYELVEN BESZÉLTEK EGYMÁSSAL, EZÉRT A BOSNYÁK VAGY SZERB MAFFIÁRA GYANAKODOTT. ÖTEN MEGHALTAK ÉS 30-AN MEGSÉRÜLTEK A DÉL-SZERBIAI NIS KÖZELÉBEN, AMIKOR EGY VONAT ÉS EGY KÖZÉPISKOLÁSOKAT SZÁLLÍTÓ AUTÓBUSZ ÜTKÖZÖTT. SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁR JELKÉPESEN ÁTADTA PÉNTEKEN KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕNEK AZ EU TANÁCSÁNAK SOROS ELNÖKSÉGÉT BUKARESTBEN. AZ EU FÉL MÁRCIUS 31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA A MENEKÜLTEK MEGMENTÉSÉT ÉS AZ EMBERCSEMPÉSZ-HÁLÓZATOK FELDERÍTÉST CÉLZÓ MÛVELETEKET. JÓVÁHAGYTA A FRANCIA PARLAMENT AZOKAT AZ ADÓKEDVEZMÉNYEKET, AMIKET A SÁRGA MELLÉNYES TÜNTETÕK KÖVETELTEK. AZ ERÕSZAKMENTES VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA SZÓLÍTOTTA FEL A SPANYOL KORMÁNYSZÓVIVÕ A KATALÓNIÁBAN TÜNTETÕKET. ÜDVÖZÖLTE ÉS HELYESNEK NEVEZTE A SZÍRIÁBÓL TÖRTÉNÕ CSAPATKIVONÁSRÓL HOZOTT AMERIKAI DÖNTÉST VLAGYIMIR PUTYIN ÉS RECEP TAYYIP ERDOGAN IS. IZRAELBEN VÁRATLAN ARCULCSAPÁSNAK LÁTJÁK AZ AMERIKAI CSAPATKIVONÁST SZÍRIÁBÓL, ÉS AZ ORSZÁG FOKOZZA ERÕFESZÍTÉSEIT AZ IRÁN ELLENI HARCBAN. AMERIKAI SAJTÓÉRTESÜLÉSEK SZERINT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MEGKEZDI KATONÁI KIVONÁSÁT AFGANISZTÁNBÓL IS. AMERIKAI BELBIZTONSÁGI MINISZTÉRIUM: MEXIKÓBAN KELL KIVÁRNIUK MENEDÉKKÉRELMÜK ELBÍRÁLÁSÁT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA IGYEKVÕ MIGRÁNSOKNAK. DONALD TRUMP: JIM MATTIS VÉDELMI MINISZTER FEBRUÁR VÉGÉN TÁVOZIK TISZTSÉGÉBÕL. ÁTSZERVEZTÉK A HÍRSZERZÉST SZAÚD-ARÁBIÁBAN DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSA UTÁN JELENTETTE A REUTERS. FELSZÁMOLTAK EGY OROSZ KÉMHÁLÓZATOT LITVÁNIÁBAN - JELENTETTE BE SAULIUS SKVERNELIS, A BALTI ORSZÁG MINISZTERELNÖKE. SVÉDORSZÁG ELUTASÍTOTT KÉT OROSZ DIPLOMÁCIAI VÍZUMKÉRELMET, VÁLASZUL MOSZKVA KIUTASÍTOTTA A MOSZKVAI SVÉD NAGYKÖVETSÉG EGYIK DIPLOMATÁJÁT. SÚJTÓLÉGROBBANÁS TÖRTÉNT EGY CSEHORSZÁGI BÁNYÁBAN, 13 VÁJÁR ÉLETÉT VESZTETTE. 312 ÓRA KÖZMUNKÁT KAPOTT A KOSSUTH TÉRI ZÁSZLÓRÚDRA FELIRATOT FÚJÓ TÜNTETÕ. KIGYULLADT EGY LAKÓHÁZ TETÕSZERKEZETE A VESZPRÉM MEGYEI JÁSDON PÉNTEK DÉLUTÁN, EGY EMBER MEGHALT. BRFK: MEGÖLTEK EGY 59 ÉVES NÕT EGY CSEPELI CSALÁDI HÁZBAN, A RENDÕRÖK ELFOGTÁK A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕT. NNI: HÚSZ ÉV ALATT TÖBB MINT 500 VESZÉLYES BÛNÖZÕT FOGOTT EL A CÉLKÖRÖZÉSI ALOSZTÁLY M1. BKK: AZ ÜNNEPEK ALATT A FÕVÁROS NAGY RÉSZÉN INGYENES A PARKOLÁS. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST A 471-ES FÕÚTON DEBRECEN ÉS HAJDÚSÁMSON KÖZÖTT.