Átrendezheti az élelmiszerpiacot a járvány

Alaposan felpörgette a hazai élelmiszer-gazdaságot a koronavírus-járvány. A betegség megjelenése után szinte azonnal a többszörösére nőtt a kereslet a hazai boltokban, a liszt, a cukor és az élesztő mellett számos áruból igyekeztek bespájzolni a vásárlók. A gyártók próbáltak lépést tartani a megnövekedett kereslettel, a hirtelen megugró rendelések azonban néhány esetben komoly kihívás elé állították a feldolgozókat.

A járvány ugyanakkor az azonnali, rövid távú hatása mellett hosszabb távon is átrendezheti a magyar élelmiszerpia­cot. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elemzése szerint a koronavírus a fogyasztói attitűdöket és a viselkedést is befolyásolja majd. A betegség okozta gazdasági nehézségek miatt sokan elveszítették munkájukat vagy fizetés nélküli kényszerszabadságon vannak, ezért a családi kasszákból is komoly összeg esik ki. A szerényebb jövedelmi viszonyok várhatóan a vásárlásokban is megjelennek, így a fogyasztók is jobban meggondolják majd, hogy milyen árut tesznek a kosarukba.

Míg korábban sokan felszínesen vásároltak vagy csak az ismert márkák termékeit választották, a járvány utáni időkben előtérbe kerülhet az értékközpontú vásárlás. Vagyis az eddiginél jóval nagyobb arányban döntenek majd a fogyasztók a valódi értéket közvetítő áruk mellett, míg más, felesleges tulajdonságokért nem hajlandók többet fizetni.

A NAK szakemberei úgy vélik, hogy míg jelenleg a vírus okozta bizonytalanság miatt az egészség fenntartása és a betegség kockázatainak minimalizálása prioritást élvez a fogyasztói döntésekben, hosszabb távon az értékközpontú vásárlás lesz a jellemző és csökken a prémiumárat követelő márkák jelentősége. Annak érdekében, hogy a neves gyártók a járvány után is megőrizzék a vásárlóközönségüket, a kamara elemzése szerint a márkáktól a betegség ideje alatt is felelősségteljes viselkedést és a fogyasztók érdekeinek képviseletét várják el a vevők. Jó példa erre, hogy némely gyártó akcióival bevonja a fogyasztókat a vírus elleni küzdelembe.

Az élelmiszerpiac alakulását nagyban befolyásolhatja az is, hogy egyre nő az egészségtudatos vásárlók köre. A helyben termelt áru mellett előtérbe kerülnek a szezonális termékek. Míg ma a legtöbben még a helyi piacokon szerzik be ezeket az árukat, a jövőben a kiskereskedelmi láncokban is nagyobb teret kaphatnak a szezonális termékek.

Magyar Nemzet