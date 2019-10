Átadták az M7-es autópálya felújított szakaszát Siófok térségében

Mindaz, ami napjainkban az európai politikában, gazdaságban és kultúrában történik, lényegét tekintve nem egyéb, mint az identitásrombolók és identitásvédők küzdelmének a vetülete – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Ma a Kereszténydemokrata Néppárt az egyetlen történelmi, kereszténydemokrata, keresztényszociális, és az egyetlen világnézeti párt a magyar politikai palettán - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke az Országházban. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt szövetsége egy bajtársias szövetség - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a KDNP honlapjára feltöltött videóban. A bűnök nem akkor teljesednek be, amikor elkövetik azokat, hanem akkor, amikor elfelejtik - mondta az Országgyűlés elnöke az 1918-1919-es vörösterror áldozatainak emléket állító Nemzeti Vértanúk Emlékművének újraavatási ceremóniáján. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a magyarországi campust létrehozó kínai Fudan Egyetem delegációját. Magyarország és Kína a felsőoktatási együttműködés ösztönzése érdekében 2018 őszén megállapodott a Fudan Egyetem magyarországi tevékenységének támogatásáról, különösen a gazdaság- és társadalomtudományok, valamint az informatika képzési területein. A magyar posztkommunista ellenzék abszurd álszent, képmutató értelmezéseket hangoztat az orosz-magyar kapcsolatokról, és emögött egyértelműen politikai motiváció áll – mondta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A magyar nemzeti kultúra szószólójának nevezte Lezsák Sándort Orbán Viktor miniszterelnök, amikor a Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozat kitüntetést adta át az Országgyűlés alelnökének. Orbán Viktor miniszterelnök országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízottá nevezte ki Tarlós Istvánt, Budapest korábbi főpolgármesterét. November 15-ig döntsön a Fővárosi Közgyűlés a budapesti nagyberuházások sorsáról! - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mandiner.hu-nak adott videointerjújában. Hosszú Katinka is kiáll a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megtartása mellett. A két évvel ezelőtti hazai vizes világbajnokságon négy érmet nyerő úszónő Facebookon osztotta meg a Baji Balázs és atlétatársai által létrehozott posztot. Kövér László házelnök kezdeményezi Hadházy Ákos, valamint több fideszes képviselő tiszteletdíjának csökkentését, mivel a képviselők október 21-én megsértették az Országgyűlésről szóló törvény szabályait. A Fidesz kettős mércét alkalmaz, amikor Hadházy Ákost egy demonstrációért, több mint 300 ezer forintra, a vele szemben „csoportos garázdaságot” elkövető kormánypárti képviselőket pedig csak 50 ezer forintra büntetné - közölte Burány Sándor (Párbeszéd). Az ellenzék védi a védhetetlent Hadházy Ákos független képviselő ügyében, aki semmibe vette az Országgyűlés tekintélyét és minden szabályt megszegett a parlamentben - közölte Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese. Burány Sándor továbbra is tagadja, hogy felismerné korábbi párttársát a kispesti korrupcióról szóló felvételeken. A térség országgyűlési képviselője már sokadik magyarázattal állt elő. Most az állítja: nem tudja milyen szert fogyaszthatott, de valamilyen befolyásoltság alatt állt az, aki a videón beszélt - Lackner Csabát a videó miatt az MSZP már kizárta a pártból. Volner János független országgyűlési képviselő tömeges társadalmi igénynek tartja, hogy létrejöjjön egy harmadik politikai pólus, ezért egy ilyen párt alapításán dolgozik. Volner János azt mondta: százötven értelmiségivel összefogva egy mérsékelt jobbközép politikát folytató párt létrehozásán dolgozik. Nemzetközi téren is látható a gyermekétkeztetésben bevezetett intézkedések pozitív hatása, Magyarország jó példa arra, hogy érdemes radikálisat lépni, mert sokat lehet tenni a következő generáció egészségéért - mondta Rétvári Bence, az Emmi államtitkára. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia többről szól, mint utánpótlásról – hangsúlyozta Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a Magyar Tudományos Akadémián, a XXXIV. OTDK záróülésén. Batthyány-Strattmann László-díjakat adott át az emberi erőforrások minisztere az egészségügyi szakterületen dolgozóknak. Kásler Miklós a beszédében kiemelte: ez a díj sokkal több, mint egy tudományos elismerés. A NATO-tagállamok és Ukrajna a hivatalos határidő lejárta után elfogadták a magyar javaslatot a NATO-Ukrajna közös nyilatkozattal kapcsolatban - a kárpátaljai magyarok melletti kiállás meghozta az eredményét - közölte Szijjártó Péter miniszter. Közösségi jogot sértett a menekültkvóták elutasítása Magyarország, Csehország, és Lengyelország részéről - állítja Eleanor Sharpston, az Európai Bíróság főtanácsnoka. A magyar emberek számos alkalommal kifejezték, hogy nem kérnek a migránsok betelepítéséből. A Fidesz ezért arra kérte a kormányt, hogy bármilyen köntösben is álcázzák a nyomásgyakorlást, ne engedjen a migránskvóta ügyében. A távozóban lévő Európai Bizottság még mindig ragaszkodik a migránsok Magyarországra történő betelepítéséhez, a magyar kormány álláspontja változatlan: sem az egyszeri, sem az állandó kötelező kvótából nem kér Magyarország – mondta Völner Pál államtitkár. A magyar kormány elutasít mindenfajta általános bírálatot a jogállamiság helyzetére vonatkozóan, konkrétumok esetén azonban mindig kész választ adni a partnereinek - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Hágában. Magyarország aktív tagja a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek és elkötelezett amellett, hogy a világ teljesen mentes legyen a vegyi fegyverektől - mondta Szijjártó Péter Hágában. Hivatalosan ma éjfélkor lejár a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság mandátuma, ezért ügyvivőként folytatja tevékenységét, miután az új összetételű brüsszeli testület az eredeti tervekkel ellentétben nem tud hivatalba lépni november elsején. Az elmúlt 48 órában 790 migráns érkezett Görögországba a török határon keresztül a görög parti őrség adatai szerint. Görögországnak sürgősen javítania kell az égei-tengeri szigeteken tartózkodó menedékkérők helyzetén - jelentette ki görögországi látogatásán az Európa Tanács emberi jogi biztosa, Dunja Mijatovic. Újabb 663 millió eurót utal át az Európai Bizottság a Törökország területén tartózkodó menekültek ellátására - jelentette be a brüsszeli testület. A Munkáspárt kormányra kerülése esetén népszavazást írna ki a brit EU-tagságról, azzal a választási lehetőséggel, hogy Nagy-Britannia maradjon az Európai Unió tagja - mondta Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit ellenzéki erő vezetője. Legkevesebb nyolcan meghaltak és harmincan megsebesültek, amikor autóba rejtett pokolgép robbant fel az északnyugat-szíriai Afrín zsúfolt piacán. Az amerikai védelmi minisztérium sajtókonferencián hozta nyilvánosságra az Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam terrorszervezet vezetője likvidálásakor készült videók egy részét. Az Iszlám Állam terrorszervezet megerősítette vezére, Abu Bakr al-Bagdadi halálhírét, és kinevezte utódját Abi Ibrahim al-Hasemi al-Kurasi személyében. Az iraki tömegtiltakozások nyomására Ádil Abdel Mahdi miniszterelnök hajlandó lemondani, de csak azzal a feltétellel, ha a parlamenti pártszövetségek megállapodnak utódjának személyéről. Életbe lépett Kasmír India által ellenőrzött részén Újdelhinek az az augusztusi rendelete, amely megfosztja az államot az eddig élvezett különleges státuszától. Észak-Korea kilőtt két rakétát a Japán-tengerbe - közölte a dél-koreai hadsereg vezérkara. A japán védelmi minisztérium szerint a rakéták nem fenyegették Japán területét vagy felségvizeit. Hatvanötre nőtt a pakisztáni vasúti tűz halálos áldozatainak száma, több sérült állapota válságos - a tüzet egy illegálisan beüzemelt főzőlap okozta. A Halloween alkalmából felöltött álarcokat is levetethetik, de akár az arcfestést is letöröltethetik a rendőrök a hongkongiakkal, ha gyanúsnak találják őket – írja a South China Morning Post. Hat fegyenc életét vesztette és ketten megsérültek a mexikói Morelos állam Xochitepec településének börtönében kitört rablázadásban - közölte az El Universal című lap. Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a NAV hazai és külföldi társhatóságokkal közös akcióban számolt fel - a bűnszervezet magyar vezetőjét az FBI közreműködésével Amerikában fogták el. Jogerősen tizenkét év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a férfit, aki 1997-ben, újév napján egy rablás során agyonlőtte egy békéscsabai áruház raktárvezetőjét - az elkövetőt húsz évvel később sikerült azonosítani. Fának ütközött és kigyulladt egy személygépkocsi Pusztaottlakánál – az autó vezetője életét vesztette. BKK: Elkészült a Bökényföldi út és folytatása, valamint a Cinkotai út Rákosligeti határút és Nógrádverőce út közötti szakaszának felújítása, péntektől újra korlátozások nélkül használhatják azokat a közlekedők. Átadták a forgalomnak az M7-es autópálya 20 kilométernyi felújított szakaszát Siófok térségében. MÁV: Jövő áprilistól várhatóan hat hónapig tart majd a Budapest—Cegléd—Szolnok elővárosi vasútvonal emelt szintű karbantartása, az utasoknak az egypályás közlekedés miatt hosszabb menetidővel kell számolniuk. A Vasas Óbuda női röplabdacsapata feljutott a Bajnokok Ligája főtáblájára, miután a magyar együttes a selejtező visszavágóján legyőzte az albán Partizani Tirana csapatát. Elkezdték a felkészülést a jövő évi, tokiói olimpiára a kajak-kenusok, Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke azt mondta: öt éremmel, közte legalább két arannyal elégedett lenne a japán fővárosban. Huszonkét ország 504 dartsosa száll versenybe a hétvégén a Dreher Hungarian Openen, amelyet péntektől vasárnapig rendeznek meg a Hotel Hungária City Centerben. Willi Orbán nem szenvedett komolyabb sérülést, így várhatóan pályára léphet a Wales elleni, november 19-én sorra kerülő Európa-bajnoki selejtezőn a magyar labdarúgó-válogatott védője.