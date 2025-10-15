Az Apple-vezér elmélyítené Kínával az együttműködést, dacolva Donald Trumppal

Megosztás itt:

Li Le-cseng (Li Lecheng) miniszter kifejezte reményét, hogy az Apple továbbra is intenzív piaci szerepet vállal Kínában, aktívan részt vesz Kína új iparosításában, és kínai cégekkel együttműködve mozdítja elő az innovációvezérelt gazdasági fejlődést.

Kínai források szerint Cook kijelentette, hogy cége a mindkét fél számára előnyös fejlődés érdekében mélyíteni kívánja az együttműködést a helyi cégekkel.

Az Apple egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

A cég jelenléte erőteljes Kínában az értékesítés és a gyártás terén is, az iPhone készülékek nagy részét Kínában gyártják. Ugyanakkor az Apple más ázsiai országokban, például Indiában is kezdi kiépíteni gyártóbázisát a függőség csökkentése érdekében.

Tim Cook pekingi látogatása olyan időszakra esik, amikor fokozódik a feszültség és eszkalálódik a kereskedelmi vita az Egyesült Államook és Kína között.

Donald Trump elnök arra ösztönzi az Apple-t és más hasonló amerikai technológiai vállalatokat, hogy gyártásukat nagyobb mértékben helyezzék át saját országukba, és több beruházást hajtsanak végre az Egyesült Államokban.

Az Apple nemrég jelentette be szándékát körülbelül 600 milliárd dollár befektetésére az Egyesült Államokban az elkövetkező négy évben.

Fotó: Shutterstock