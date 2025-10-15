Keresés

2025. 10. 15. Szerda
Az Apple-vezér elmélyítené Kínával az együttműködést, dacolva Donald Trumppal

2025. október 15., szerda 14:21 | MTI
Apple Kína beruházás Egyesült Államok

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója a kínai ipari és informatikai miniszterrel tartott pekingi megbeszélésén jelezte, bővítenék gyártási beruházásaikat az országban - közölte szerdán a kínai minisztérium.

  • Az Apple-vezér elmélyítené Kínával az együttműködést, dacolva Donald Trumppal

Li Le-cseng (Li Lecheng) miniszter kifejezte reményét, hogy az Apple továbbra is intenzív piaci szerepet vállal Kínában, aktívan részt vesz Kína új iparosításában, és kínai cégekkel együttműködve mozdítja elő az innovációvezérelt gazdasági fejlődést.

Kínai források szerint Cook kijelentette, hogy cége a mindkét fél számára előnyös fejlődés érdekében mélyíteni kívánja az együttműködést a helyi cégekkel.

Az Apple egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

A cég jelenléte erőteljes Kínában az értékesítés és a gyártás terén is, az iPhone készülékek nagy részét Kínában gyártják. Ugyanakkor az Apple más ázsiai országokban, például Indiában is kezdi kiépíteni gyártóbázisát a függőség csökkentése érdekében.

Tim Cook pekingi látogatása olyan időszakra esik, amikor fokozódik a feszültség és eszkalálódik a kereskedelmi vita az Egyesült Államook és Kína között.

Donald Trump elnök arra ösztönzi az Apple-t és más hasonló amerikai technológiai vállalatokat, hogy gyártásukat nagyobb mértékben helyezzék át saját országukba, és több beruházást hajtsanak végre az Egyesült Államokban.

Az Apple nemrég jelentette be szándékát körülbelül 600 milliárd dollár befektetésére az Egyesült Államokban az elkövetkező négy évben.

Fotó: Shutterstock

