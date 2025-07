Amit már most tudni lehet az első lakás vásárlását támogató kedvezményes hitelről

Megosztás itt:

Bár a részletes szabályozás még nem jelent meg az első lakást vásárlók 3 százalékos kamattal elérhető hitelére vonatkozóan, a főbb paramétereket – részben a más, támogatott konstrukcióknál működő gyakorlat miatt – már tudni lehet.

A legfontosabb tudnivaló az, hogy ugyan támogatott konstrukcióról van szó, a hozzájuk beérkező hitelkérelmeket a normál ügymenet szerint bírálják el a bankok: tehát az igénylőnek a normál sztenderdek szerint is hitelképesnek kell lennie, hogy megkaphassa a kedvezményes kölcsönt.

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sok részletet elárult a legújabb támogatott hitellel kapcsolatban. Így azt már most biztosan tudni lehet, hogy

a hitel összege legfeljebb 50 millió forint lehet, maximum 25 éves futamidő mellett,

a kölcsön 10 százalékos önrész mellett is igénybe vehető első saját lakás vagy ház vásárlásához,

az ingatlan vételára legfeljebb 100 millió forint, és négyzetméterenként legfeljebb 1,5 millió forint lehet,

a hitel kamata évi fix 3 százalék,

a kölcsön más, állami támogatás mellett elérhető konstrukciókkal is kombinálható,

a konstrukció nem kötött az igénylő életkorához, az ingatlan elhelyezkedéshez, a gyermekvállalás sem feltétel,

az igénylőnek rendelkeznie kell legalább kétéves, magyarországi tb-jogviszonnyal.

A miniszter tájékoztatása szerint az első lakás vagy ház megvásárlása mint feltétel azt jelenti, hogy az igénylőnek nincs – illetve nem is volt korábban – 50 százalékot elérő tulajdoni hányada lakóingatlanban. Az első lakás megvásárlása mint feltétel ugyanakkor már más támogatott konstrukciónál is megjelent korábban, és ott részletesebben is szabályozott ez az elem: így a kedvezmény igénylésénél az sem kizáró ok, ha az érintetteknek olyan lakóingatlanban van már tulajdonuk, amely haszonélvezeti joggal terhelt. Az utóbbira tipikus példa az öröklés, például ha az igénylő az egyik szülő halálával a szülői házban szerez tulajdoni hányadot, úgy, hogy arra az elhunyt özvegyének haszonélvezeti joga van.

Az új hitelkonstrukció igénylése nem kötött életkorhoz, ám a banki hitelbírálat szempontjából mégsem teljesen mindegy, hogy milyen idős az igénylő. A lakossági hiteleknél ugyanis általában 70 éves felső korhatárt alkalmaznak a bankok, ami ráadásul nem a hitelfelvétel időpontjára, hanem a futamidő végére vonatkozik. Így, ha valaki szeretné maradéktalanul kiaknázni a 25 éves futamidőben rejlő lehetőségeket, legfeljebb 45 éves lehet a hitel igénylésekor. Ez első látásra szigorú megkötésnek tűnik, de banki szempontból érthető: minél idősebb ugyanis az adós, annál nagyobb valószínűséggel feltételezhető, hogy a jövedelme csökkenése vagy egészségügyi problémák miatt nem tud olyan törlesztési terhet teljesíteni, mint korábban.

