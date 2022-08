Amerikaiak nyerészkednek Ukrajnán

Ha egy fokkal lejjebb vesszük a fűtést, csaknem félmilliárd köbméter gáz marad

Augusztus 15-ig meghosszabbították a mérőóraállás diktálási lehetőséget - derült ki az MVM NEXT közleményéből. Most azok a fogyasztók is diktálhatnak, akiknek egyébként máskor van a leolvasási időszakuk, így ők is kedvezőbb számlát kaphatnak.